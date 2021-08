No todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son talibanes

La expresión popular “meter a todos en el mismo saco” se usa cuando se tiende a generalizar sobre un tema, y tras la reciente toma de Kabul por parte del talibán, se pone a discusión que tanto se entiende la diferencia entre este grupo radical, la religión islámica y la cultura árabe. Por lo general mucha gente asocia una relación estrecha entre el Islam y el terrorismo, o bien, este último con el mundo árabe, pero esto no podría ser más erróneo.

El Islam es una de las religiones abrahámicas más importantes junto al cristianismo y el judaísmo, teniendo aproximadamente entre 1500 y 1700 mil millones de creyentes alrededor del mundo, de los cuales no todos son necesariamente de origen árabe, si bien la religión islámica nació en la península arábiga (la cual colinda con diferentes zonas de Asia y África), para ser musulmán simplemente se necesita profesar el Islam.

De hecho, existen muchas celebridades que se convirtieron del catolicismo y cristianismo al Islam, como el clásico ejemplo de Muhmmad Ali (originalmente Cassius Clay) o uno más reciente como lo fue la conversación al Islam por parte de la polémica Lindsay Lohan.

De igual manera no todos los árabes son musulmanes o profesan el Islam, en este caso se puede mencionar a países como el Líbano, que aunque esté ubicado dentro de territorio árabe no toda su población es musulmana, de hecho aproximadamente el 40% profesa algún tipo de catolicismo.

El mayor problema que existe con esta confusión es la llamada Islamofobia, la cual es un temor hacia las personas que profesan el Islam y que se propagó de manera exponencial debido a los atentados del 11 de septiembre de 2001 perpetrados por la organización terrorista Al Qaeda, la cual si mantenía una estrecha relación con el grupo radical de los talibanes (estudiantes, en lengua pastún), quienes profesan una versión extremista del Islam y han llevado a cabo una especie de Santa Inquisición cometiendo todo tipo de atrocidades para establecer sus creencias y leyes, algo que suena muy horrible pero no es algo que la Iglesia Católica no hubiera hecho hace miles de años y que cualquier otro grupo extremista religioso no haya intentado a su manera, quizás no tan violenta pero eso quizás también se deba a que no han contado con los patrocinios armamentistas correspondientes.

Meter en el mismo saco a los musulmanes y a los talibanes, es un error, sobre todo en tiempos donde muchas personas huyen de Afganistán debido a que estos últimos han tomado el país. La islamofobia es un problema derivado de la ignorancia, y de generalizar que todo aquello que es diferente a lo que hay en la cultura occidental es malo. Decir que todos los musulmanes son terroristas es análogo a pensar que todos los árabes son dueños de reservas petroleras y que algún día tu amiga se irá a vivir a Dubai con el jeque árabe que la agrego en Facebook, es decir una completa tontería, y que se puede combatir si se tiene la apertura de mente a conocer distintas religiones y culturas, y así no juzgar a todos por igual.