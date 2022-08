No trasladen el pleito político a la UAS, pide el rector

Advertencia y postura de la UAS. El rector Jesús Madueña fijó nuevamente postura: “No quieran trasladar el pleito político a la universidad”. Señaló que “están mal informando a su amigo el gobernador”. Los principales funcionarios de la UAS, encabezados por Madueña, ofrecieron una larga conferencia de prensa en la que el rector respondió y calificó de falsas las declaraciones de los salarios de funcionarios de la universidad. Mostró el tabulador de salarios. Mostró la nómina y talones de pago. En su caso estableció que gana 54 mil pesos quincenales. “Muy lejos de los 168 mil que dicen que gano”, dijo. Desde antes de que se convirtiera en rector, añadió, existe un tabulador de salarios. “Nada tuve que ver en eso. Pero lo que sí ha hecho es reducirme el salario, porque con 27 años laborando en la universidad tengo derecho a diversos apoyos”. Afirmó que la UAS constantemente es sometida a auditorías, porque recibe recursos públicos. La federación y el estado las practican. Y ahí están los resultados. Se mostró indignado por lo declarado por el líder del Congreso del Estado, Feliciano Castro, y se entiende porque es un egresado de la UAS; es alguien ligado a la universidad que sabe cómo se encuentra la institución. Como lo dijimos al inicio de las hostilidades entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuén, involucrar en este pleito a la UAS es jugar al filo de la navaja. Porque una cosa es Cuén y el PAS y la otra sin duda la UAS. Que ambas están ligadas está claro. Pero el tema es y debiera ser abordado de muy diferente manera a como lo están haciendo. Ayer el rector fue bastante claro. “No queremos llegar a extremos”, a pregunta de que si los universitarios saldrían a las calles a defender la universidad. “Pero la UAS tiene historia”, apuntó. Y con esto último quien no quiera entender es su problema. Al paso que va el pleito, el conflicto político entre Rocha y Cuén, veremos a miles de universitarios en las calles, protestando y exigiendo respeto a la autonomía, la que muchos quieren violar o seguir violando. Como la quieran ver.

La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio ya está dentro del juego político de frente al 2024. Los dirigentes de Concanaco encabezados por su presidente Héctor Tejeda Shaar sostuvieron un encuentro con Claudia Sheinbaum, una de las cartas fuertes para la candidatura presidencial por Morena. ¿Y quién creen que fue comisionado para atenderla?. Y lo colocaron justo a su lado derecho en el encuentro. Ni más ni menos que el mazatleco Guillermo Romero. El cargo de secretario general de Concanaco le está permitiendo a Romero acercamientos con las autoridades municipales, con las del estado y también con miembros del gabinete del presidente López Obrador. Guillermo es sin duda una de las cartas fuertes que pudieran ser barajadas en la selección de candidato a la alcaldía de Mazatlán. A seguirlo de cerca.

¿Ya se dieron cuenta lo que cuestan los alimentos?. La carne, el huevo, el pollo, el pescado, las tortillas. Todo se ha disparado. Sin mencionar el insultante precio del litro de gasolina que va desde los 23 y casi 25 pesos. Las familias más pobres ya no saben cómo sobrevivir. En verdad, en verdad, no se han dado cuenta o simplemente prefieren mirar a otro lado. El dinero no alcanza. Y eso es grave.