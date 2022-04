No va a pasar… y no pasó

audima

Fue en domingo de resurrección, después de haber pospuesto la sesión cerca de una semana, cuando por fin se llevó a cabo en la Cámara de Diputados la discusión y votación de la famosa reforma energética enviada por el presidente López Obrador.

Afortunadamente, después de un acalorado debate, manifestaciones afuera del recinto legislativo y de que diputados de oposición durmieran en San Lázaro previendo un posible bloqueo por parte de los manifestantes; por fin, la oposición como bloque decidió parar los deseos arcaicos de palacio nacional.

En esta votación la alianza Va por México – PAN, PRI Y PRD – en conjunto con Movimiento Ciudadano, votaron en contra de la iniciativa, por lo que, al bloque oficialista, dirigido por Morena, le faltaron más de 50 votos para completar las dos terceras partes de los votos presentes para aprobar una reforma constitucional. A mi parecer, hubo intervenciones muy valiosas como la del Diputado Ildefonso Guajardo y la del Coordinador del PAN, Jorge Romero.

El primero, con argumentos y dado su paso por la Secretaría de Economía, expuso los motivos por los cuales esta reforma sería un retroceso en materia económica, dejó en claro las desventajas que presenta un monopolio para el consumidor – sea este público o privado – y destacó los compromisos internacionales que México incumpliría, que se traducirían en una carga más para la hacienda pública. Romero Herrera, por su parte, destacó la poca disposición al diálogo por parte del bloque Morena, que han sido incapaces de negociar en otras reformas donde demuestran su demoledora mayoría, cuando no necesitan de los votos de la oposición.

Las reacciones no se hicieron esperar, después de una tanda de argumentos y acalorado debate, evidentemente los ánimos de los derrotados seguían prendidos. La primera muestra, acusar de traición a la patria a cada uno de los legisladores que votó en contra, en este punto quiero felicitar a la Diputada Alexis Gamiño, que en un acto de congruencia desafió a su propia bancada verde para votar en contra, vaya incongruencia del Partido Verde de refrendar un atentado contra el medio ambiente.

La segunda, que a mi parecer es la más cómica, fue la propuesta por Citlalli Hernández de exponer a cada uno de los legisladores en sus respectivos distritos con foto y la leyenda de traidor a la patria. Me parece una estupenda idea, publicidad gratis para cada uno de los legisladores que le demostraría a su electorado que en realidad están haciendo aquello para lo que fueron electos. En el caso concreto de Sinaloa sería una gran campaña para la actual Dip. Paloma Sánchez, quien fue la única diputada sinaloense en votar en contra de esta reforma. ¿A poco no le gustaría ver su foto en espectaculares a lo largo del estado, diputada?

En fin, la segunda derrota para López Obrador en menos de un mes, en primer lugar, la revocación de mandato que no obtuvo el número de votos esperado y ahora esto, la primera reforma constitucional enviada por el ejecutivo que ha sido desechada, sin lugar a dudas ya tiene un lugar en la historia. ¿Seguirá esa tendencia? Sabemos que la popularidad del presidente en los últimos meses muestra una tendencia a la baja, la pasada consulta de revocación de mandato demuestra que ya no cuenta con esos 30 millones que lo llevaron al poder en 2018, muchos consideran los 15 millones de votos de la revocación como su voto duro, yo me quedo un poco corto y considero los 9 millones de la consulta para enjuiciar a expresidentes; ahora este revés brindado por el Poder Legislativo – confirmando, después de mucho tiempo “dormido” que aún existen los contrapesos en el país. Dadas estas circunstancias, no me parecería nada descabellado que esta tendencia siguiera y rindiera frutos en las elecciones estatales del próximo junio. ¿Será que no llegan a las 4 gubernaturas planeadas para 2022?