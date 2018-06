No votaré por Adrián, pero es buen candidato

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Tienes unos ojos muy bellos… Sobre todo el derecho”… Piropo histórico.-Hoy y mañana son Días del Correo. No olviden informar desde dónde escriben.Aurelio Rebolledo, de Culiacán, pregunta…: “¿Por qué Joakim Soria no pide su libertad de los Medias Blancas, para irse a un equipo mejor?”.Amigo Yeyo…: Los Medias Blancas han sido siempre un equipo muy bueno. Ahora está en una temporada de calamidades, pero saldrán adelante. Además, no es fácil que un pelotero pida su libertad y se la concedan. Menos en este caso, porque Joakim tiene 11 salvados y el equipo ha ganado 25. A los 34 años de edad y 11 en las Mayores, el muchacho de Monclova cobra este año nueve millones de dólares y tiene una opción firmada para el 2019 por 10 millones.John Rosado, de Champotón, Campeche, preguntó la semana pasada…: “¿Qué es un Derby de Double Plays?”. Y otro lector, César Tello R., de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, le responde…: “El Derby de Double Plays es una competencia como el Derby de Jonrones, que se realizará como parte de la fiesta del Juego de las Estrellas del próximo 29 de junio en Mérida, Yucatán. Participarán el SS y el 2B de equipos designados por la Liga.Amigos Johnny y Ceso…: Debe ser un fastidio horrible. ¿Y para qué sirve eso, ¡ah!?Rafael Hernández, de Naguanagua, pregunta…: “¿Qué sentenciarían los umpires si elevan un fly entre tercera y home, el tercera base espera la bola con un pie en territorio de foul y otro en fair. La bola le pega en el guante y cae en foul. Y qué si cae en fair?” .Amigo Fafa…: Si los umpires aprecian que la pelota hubiera caído en fair sin la intervención del fildeador, es fair. O foul si hubiera caído foul.Edgar A. Morales, de Talca, Chile, pregunta…: “¿Sería posible ganar dos guantes de oro en una sola temporada, si se juega estelarmente los primeros 81 juegos en una posición y los siguientes 81 juegos en otra?”.Amigo Edyo…: No conozco las reglas de ese trofeo. Habría que preguntarle a la fábrica de guantes Rawlings, marca que lo organiza y entrega.Arcenio Pérez, de Santander, España, pregunta…: “¿Los latinoamericanos la tienen difícil para llegar al Hall de la Fama de Cooperstown?”.Amigo Chenio…: Me veo obligado a responderte con una pregunta. De ser así, ¿cómo te explicas que haya 14 nativos de Latinoamérica dueños de nichos en el Hall de la Fama?Hugo Hernández, de Tijuana, pregunta…: “¿Cree usted que Adrián González será el primer mexicano en el Hall de la Fama de Cooperstown?”.Amigo Hache Hache…: Adrián va a ser un buen candidato, pero no votaré por él. Por otra parte, no es nativo de México, sino de San Diego, estudió en Chula Vista y su pasaporte es de Estados Unidos.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.