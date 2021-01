Nocaut a Sergio Torres

Nocaut. Todo hace indicar que un solo golpe a la defensiva aguantó Sergio Torres Félix, precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, tras que muy “gallito” denunció a Jesús Valdés, presidente estatal del PRI, por una compra que hizo supuestamente a sobreprecio cuando fue alcalde de Culiacán. Luego que este le respondió de que eso eran mentiras y le demostró con documentos que él era el que tenía cuentas pendientes por 90 millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación cuando fue alcalde de Culiacán, Torres Félix quedó “pajito”. Ya el exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas Echave ni el exalcalde de Mazatlán Fernando Pucheta, a quienes acusó por lo mismo, ni se preocuparon en subirse al ring porque el líder priista lo noqueó.



Plan abortado. Dicen que con eso el precandidato de MC a la alcaldía de Ahome, Miguel Ángel Camacho, mejor se guardó la “carrillera” que tenía lista para irse en contra de Ruelas Echave, aspirante priista a la alcaldía de Ahome. El plan que tenía Torres Félix es que en Ahome Camacho se le fuera a la cabeza con ese tema a Ruelas Echave para elevar sus aspiraciones de cara a las elecciones. De hecho, el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa no se “enchalecó” porque le vio el fondo político-electoral de esos señalamientos. Y menos cuando el presidente del PRI en Sinaloa puso en su lugar a Torres Félix. Así, dicen que el plan que ejecutaría Camacho en Ahome abortó.



La juega. A la luz de los hechos, la síndica procuradora en Ahome, Angelina Valenzuela, la juega mucho en el enfrentamiento que tiene con el alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Por eso, comete errores, omisiones y se enreda. Por ejemplo, sostiene que Chapman está impedido ser candidato de Morena a la diputación federal por la sentencia de violencia política en razón de género cometida en su perjuicio. Es cierto que la sentencia está firme. Chapman fue oído y vencido en juicio. Sí, pero mientras la síndica procuradora o alguien no lo impugne ante la Comisión de Elecciones de Morena por la sentencia este puede andar con su “sueño guajiro” de que tiene a salvo sus derechos políticos. ¿Por qué no lo han impugnado? Además, Valenzuela asegura que tras la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del PJF Chapman, funcionarios y los regidores ya no tienen otra instancia para impugnar la sentencia en su contra por el caso de la ratificación de Pável Castro Félix en el Órgano Interno de Control. Estos todavía tienen la Sala Superior. ¿O no?



Ariscos. Los trigueros y maíceros del Valle del Carrizo y del Fuerte salieron de una para caer en otra. Tras luchar en contra de Carlos Ramírez, de Multigranos, para que les pagara la producción que le entregaron, ahora se enfrentan a Almer, que prometió saldarle esa cuenta. Para esto, esta empresa les pidió sacar el grano de las bodegas de Multigranos en Los Mochis y Estación Francisco para venderlo y pagarles. Juan Díaz y Aristeo Verdugo, líderes cenecistas, actuaron de buena fe y en acuerdo con sus representados jalaron. Pero resulta que llegado el plazo del pasado 10 de enero los de Almer ya ni contestaban el teléfono. A los líderes y productores no les quedó de otra más que bloquear las bodegas y fue así como los de Almer reaparecieron. Y ya armaron los expedientes para el pago. Pero mientras esto no ocurra no van a sacar un solo grano.



Abrazo. Dicen que la líder del PRI en Ahome, Dulce Ruiz, se salvó de que el alcalde Chapman la “salara”. En el acto de la carretera a San José de Ahome, este, para hacerla de gracioso le pidió permiso al gobernador Quirino Ordaz para darle un abrazo político. Pero Chapman se abstuvo por la pandemia. Un alivio para la líder priista.