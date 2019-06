Nocaut de Morena al PRIANRD

Desde antenoche empezaron a fluir los datos de las encuestas de salida que daban como ganador a los candidatos de Morena, Miguel Barbosa y Jaime Bonilla, en las elecciones para gobernador en Puebla y Baja California, pero ayer las cifras del PREP les daban triunfos contundentes con 63 y 48.5 por ciento a su favor, con lo que la debacle del PAN, PRI y PRD es evidente, en la práctica se puede decir que perdieron por nocaut.

En Puebla, el candidato panista perdedor iba en alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano, y como ya es costumbre, el PRI quedó en tercer lugar, y en varios estados donde hubo elecciones los altos mandos priistas se congratularon de haber mantenido el registro porque llevan una tendencia a desaparecer,

Inexplicablemente los panistas, con el dirigente nacional Marko Cortés a la cabeza, salieron a festejar un triunfo que nunca tuvieron, asegurando que mantuvieron algunas alcaldías y diputaciones de estados como Durango y Tamaulipas, donde gobiernan, pero para darse una idea de la catástrofe: en Baja California, donde gobernaban desde 1989, cuando llegó Ernesto Ruffo, perdieron 17 diputaciones de mayoría. Los tundieron en las redes sociales.

Sin importar que quedó relegado en el tercer lugar, con menos del 9 por ciento de la votación, el candidato del PRD en Baja California difundió una extensa carta en las redes sociales en las que asegura que impugnará al ganador Jaime Bonilla, porque es ciudadano estadounidense, pero esto es muy común en la frontera que la gente tenga las dos nacionalidades.

Los analistas atribuyen a la influencia de Andrés Manuel López Obrador gran parte del triunfo que acabó con el cacicazgo panista en Puebla y en Baja California, y concluyen que el PAN y el PRD son los grandes perdedores de la elección del 2 de junio; al PRI ni siquiera lo mencionan porque se puede decir que no fue competencia para los morenistas. Morena gobierna ahora 10 millones más en los estados, y lo mejor está por venir porque vienen ahora las revisiones de los manejos del erario en estos estados donde hay denuncias de una escandalosa corrupción.



Popurrí. Estaba cantado el relevo de Álvaro Ruelas en la Secretaría de Desarrollo Social, pero pocos hicieron caso a los mensajes previos que envió el gobernador Quirino Ordaz, hasta ayer que de golpe y porrazo dio posesión en el puesto a su secretario particular, Ricardo Madrid, y Álvaro se va al Isife, mientras que la presidenta de El Fuerte, Nubia Ramos, tuvo que suspender la firma de convenio que tenía programada ayer con el ahora exsecretario. ¿Enroques rumbo al 2021?



CON LUPA. Con el ruido que han generado las elecciones de presidentes y tesoreros de los módulos de riego, la última de ellas en el Pascola, donde ganó Juan Fernando Montoya, y a José Alfredo Padilla ni siquiera lo dejaron participar, viene a la mente de la población el compromiso que hizo en campaña el delegado federal Jaime Montes, que se revisará la operación de los módulos, aunque no quitarán concesiones. Se asegura que se han convertido en nidos de corrupción y fuente de enriquecimiento de los directivos.