“Los problemas no son señales de alto,

sino guías en el camino.”

Robert H. Schuller

En la vida de una persona las situaciones no se presentan de una en una, por lo general tenemos que tomar decisiones o elegir constantemente entre varias opciones. Así pasa en las empresas, en las áreas de gobierno, en sociedades, instituciones y partidos políticos.

Al mismo tiempo se tratan temas distintos por la complejidad de la vida misma. Cada vez son más las extensiones que tocamos en la inmensa red de relaciones que sostiene y conecta a la sociedad.

A menudo decimos primero el uno y después el dos, lo hacemos por razón de orden, sostengo que tiene que ver con la conectividad entre los dos supuestos más que a la inexistencia del segundo, planteo pues la preexistencia y simultaneidad del número dos para buscar o esperar que conecten y pueden ser más. Es mi teoría de la “necesaria conexión”.

Llevada esta idea a la acción de gobierno y a la política, específicamente a la conformación y organización de los partidos encuentro que no atamos pies con cabeza.

Sin siglas, uno por uno, los partidos políticos no presentan fortalezas democráticas, la Democracia ha perdido textura, significado, razón de ser. Debemos preocuparnos. Las bases militantes son temidas, rechazadas y denostadas. No interesa ni se alienta el debate, se defiende o ataca a personas no a ideas ni propuestas. La sociedad civil se cree a salvo, no lo está, hay responsabilidad en quien ejerce derechos electorales y luego no llama a cuentas.

Cada partido debe analizar que está haciendo, en el caso de MORENA juegan a elegir Consejeros y Dirigencia, con reglas que desdeñan y bajo la consigna de no mover ni una coma ni un punto a la voluntad expresa de su Tlatoani y no es Delgado. No abona a la democracia, no hay madurez ni voluntad para hacer un partido democrático. En el PAN del aquí y ahora la ausencia de estructuras es visible, no contribuye a la narrativa democrática, considerado el partido opositor por excelencia, fraguado en mil batallas, tuvo en el ejercicio de poder su Waterloo, si me preguntaran podría decirles que deben reinventarse, abrirse a la sociedad, trabajar en el territorio y unir a las facciones, sobre todo no engañarse y no desdeñar la Alianza. El PRI está entrampado entre quienes insisten en un partido de decisiones centrales y verticales, cercano al poder y negado a nuevas formas de actuación política y quienes entienden que es “al mismo tiempo” como debe actuarse, que el tiempo es de la militancia comprometida y que en la organización está la clave de su relación social. Ese PRI estigmatizado al que se acercan muchos a medrar cuadros políticos, porque sin priistas se sienten débiles y no se entienden. El PAS es de Héctor Melesio Cuén, partido de un solo hombre o una sola familia como lo es el partido de quien gobierna México, por eso quizá más que Burgueño que actúa como Gerente o Rector del PAS es Cuén quien busca la fortaleza de una relación con el Secretario de Gobernación y aspirante de poca paciencia a la presidencia, ha rendido honores y dado la palabra que apoyará su causa, ¿esto abona a la democracia?, ¡no!, no interesan formas democráticas en el PAS. Movimiento Ciudadano por el estilo, Dante no piensa en construcción democrática, años sostenido en la dirigencia ¿porque cederla, si él lo creo?, también es partido de un solo hombre. Las decisiones en la designación de dirigentes no pasan por cuadros militantes, pasan por otros raros tamices,

Es curioso que los partidos que reclaman y luchan por la democracia no lo sean, hay una tremenda contradicción que debe resolverse de acuerdo a mi teoría de la “necesaria conexión” al mismo tiempo, digo, si quieren tener razón de ser.

Posdata. – DALÍ, con mayúsculas Artista Plástico entre los primeros cinco del siglo XX.

Dalí. Sueños, ¡El surrealismo soy yo! es el nombre de la exposición que a la fecha se mantiene en el Centro de Innovación y Educación “CIE”, Obregón y Ángel Flores. Es la primera vez que la obra del Maestro de Figueras se desplaza fuera del Museo Soumaya sede de la colección. Si no la ha visto vaya, si vive fuera de Los Mochis venga. Terrible pecado cultural no asistir. ¿Su castigo? perder la contemplación de la belleza. Eso sí es ser menos.