“Pocos ven lo que somos,

pero todos ven lo que aparentamos.”

Nicolás Maquiavelo

Don Jesús Reyes Heroles expresó “seremos inflexibles en la defensa de las ideas, pero respetuosos en las formas, pues en política, frecuentemente, la forma es fondo”. Con su frase nos pasa lo que con la de Ortega y Gasset de “yo, soy yo y mi circunstancia”, sin el contexto ambas se pierden, quedan en lugares comunes.



Cuantas veces las hemos escuchado y la hemos dicho casi con solemnidad. Don Jesús dijo bien, frecuentemente en política la forma es fondo. Lo que hacemos refleja las ideas, lo que pensamos. Sumo a esta parte el miedo al cambio, la torpeza de los movimientos, el cuestionamiento constante de si hago bien o hago mal, si es mejor permanecer, si es mejor pájaro en mano que ciento volando. Al miedo lo descubren una voluntad errática y la falta de confianza.



Las apariencias van minando a personas y a instituciones, hemos convertido la política en un juego de artificio sin considerar que tarde o temprano la realidad nos someterá implacable. Lo que dejamos de hacer no se anula, solo crece a nuestro margen, vuelve con más fuerza. El olvido siempre nos enfrenta, si no, preguntémonos cómo nos ha ido o nos va con los olvidos personales.

Para evitar algo vivimos apurando el tiempo, volteando para otro lado. Nada se resuelve con magia, ni como ha sido será ¿entonces? No hay de otra, o tomamos el toro de la realidad por los cuernos o nos cornará.



No hay tiempo para perder. Los partidos políticos, todos, deben con profunda autocrítica revisar sus procesos democráticos. Absolutamente todos. El ensayo democrático siempre abonará a la salud de la República.



Durante semanas el embate orquestado desde el gobierno en contra de Alejandro Moreno, presidente del PRI, muestra el nerviosismo del partido en el poder, en las elecciones de 2023 en Coahuila y Estado de México mostrarán la furia antidemocrática, no reconocerán derrota alguna y más aún harán todo para conseguir la victoria, lo correcto y lo incorrecto, no distinguen, han fijado el objetivo.



En esto de los juegos de artificio aparece Topolobampo, ya dio por sentada la aprobación de los pueblos originarios en las carísimas mañaneras, digo, a estas alturas ¿no pensará usted que no nos cuestan? Al que vive en Palacio no hay asesor que le funcione, aparte que no tiene la humildad de escuchar.

Pero para hablar, ahí sí, pausas incluidas, me pregunto qué pasó por la cabeza de Biden el día que compartieron, que quede claro no fue la sal ni el pan, la facturaron y la cobraron bien los vecinos del norte, no me alegra, al final el señor López es presidente de todos los mexicanos y mexicanas, aunque él eso no lo acredite. La forma es fondo ¡vaya! y la circunstancia deberá salvarla para tener razón de ser.



Posdata. Dicen que venían del operativo de captura de Caro Quintero, que les dispararon, que se acabó el combustible, que fue falla mecánica, lo que digan, murieron 14 y no debía ser así. A sus familias el abrazo de mi corazón. Fuerzas Armadas hay tanto que pensar.