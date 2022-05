audima

“No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas”

Audre Lorde

El tiempo y el espacio enmarcan la perspectiva, la realidad sintetiza esa conjunción. Los últimos días nos han dejado historias terribles. Estamos en la tercera década del siglo XXI. El censo del 2020 de Inegi refiere que en Sinaloa hay 3,026,943 habitantes, de los cuales las mujeres somos 1,532,128; el país suma 126 millones y las mujeres representamos el 51.2 %.



Las cifras son un llamado a ocupar el espacio público. Lo pienso y entre más lo pienso más me queda claro que no podemos permitirnos el lujo de no participar en los espacios de toma de decisiones.



Mujeres violentadas, crímenes de odio, negación de derechos, esto no va a terminar a menos que nos decidamos a actuar. ¿Qué seguimos haciendo mal?

Hombre y mujeres somos corresponsables. Hemos permitido que la violencia siga. Nuestra indolencia la ha hecho crecer. Volvamos la vista a nuestras familias, a nosotros mismos, ciudadanía y a los gobiernos.



Todo nos afecta, la hipocresía en el discurso, la simulación en aplicación de estrategias de combate, la corrupción que no se termina con negarla, la omisión y la cobardía.

Una mujer muere en su casa a manos de quien dijo protegerla, una defensora de derechos humanos muere por su vocación de procurar justicia, periodistas mueren por ejercer sus derechos. Las mujeres no estamos seguras, la casa no es garantía, la vocación no se respeta, los derechos se niegan. ¿Qué seguimos haciendo mal?



Qué frágil es un pueblo cuando la ley no se aplica. Cuando el gobierno no hace gobierno.

En Sinaloa, la Secretaría de las Mujeres tiene un reto enorme, lo tiene todo el gobierno en materia de nuestros derechos. “Programas con presupuesto” pareciera a simple vista el quid de la cuestión, debemos intentar; el acuerdo, el trazo de rutas de intervención social, las campañas en medios masivos, educación, salud, seguridad tienen que mejorar nuestros modos de convivencia. Los códigos de relación social basados en el respeto y la tolerancia.



Los temas de violencia son temas de desigualdad. Abatir las brechas es la tarea. Como a todo problema grande debe aplicarse la fórmula de solución que no falla y se encuentra en lo simple y directo. Aplicación de la ley y prevención sostenida, reforzamiento de las instituciones para que tengan formas reales de responder a la demanda social.



Las mujeres tenemos la fuerza para lograr cambios que equilibren a la sociedad. Hay razón de ser en la afirmación. Un día seremos capaces de organizarnos mientras tanto donde estemos no dejemos de luchar por nuestros derechos que son derechos que hacen justa a la humanidad.

Posdata. – No permitamos que el país se nos vaya de las manos. Por la juventud, por la niñez, por los otros, si no es por nosotros, hagamos el esfuerzo de no ser indolentes.