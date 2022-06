… A partir de mañana

audima

Apartir de mañana es el título de una bella, optimista canción de Alberto Cortez; la he tarareado muchas veces, me gusta porque representa una promesa de cambio para mejorar, eso de que todo cambio es bueno, no lo creo a pie juntillas, siempre me digo que el absoluto no existe. Prueba de ello…



Han pasado las elecciones del 2022, seis estados en disputa, no se ganó todo, no se perdió todo. Al parecer hubo incidentes, pero no el nivel de infamia del 2021.

Al paso de los días tendremos clara la película y puede ser que con mayores elementos en la próxima entrega podamos diseccionar los resultados. En democracia ni se pierde ni se gana todo. Lo mejor es que los procesos sean claros, abiertos y con participación ciudadana. El resultado cuando es limpio es inobjetable.



Independientemente de los resultados, la carrera hacia la gran elección inició. 2024 está a la vuelta de la esquina.

Veo el futuro con esperanza, con propósito de lucha. Veo una batalla en el campo de los valores, porque si no entendemos que estará en juego la libertad de ser, la posibilidad de ser, es que no hemos entendido.

La idea de país no depende de una sola persona, por más que sea presidente. En Colombia habrá elecciones el próximo 19; el presidente envió abrazo a Gustavo Petro, con quien tiene afinidad; la Cancillería colombiana respondió pronto a la intromisión en el proceso electoral, pero ustedes y yo sabemos que a López Obrador eso de las formas y cumplir la ley no se le da muy bien.



La Cumbre de las Américas a realizarse en Los Ángeles del 6 al 10 de junio tiene como lema “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”, será la novena desde que en 1994 inició este proyecto hemisférico.

México ha sido un participante activo y comprometido hasta que … un día, otra vez, el señor López decidió que no era posible no alterar agenda ni concordia y tiene a México en la tercera división de las relaciones internacionales, para vergüenzas no ganamos. No está a la altura de su tiempo y circunstancia.

No impulsa al país al desarrollo ni al crecimiento. Sus afanes no son los de un estadista. Tropieza con sus palabras y con sus actitudes. El problema no es que él sea así, puede ser como quiera, el asunto cuando se tiene responsabilidades públicas es que no solo se representa a sí mismo sino a la nación. Pero no lo entiende, simplemente él no entiende. Mi comadre Lupita diría ¡tiene muchos metales!, aleación pues.

A partir de mañana y siempre la vida sigue, con nosotros o sin nosotros, mientras estemos la decisión de hacia dónde girar el timón es nuestra y de nadie más. Imaginemos el futuro, ya conocemos el presente.

¿Qué México queremos?, ¿dónde se cumpla la ley? Es posible, pero hay que trabajarlo. La apatía y la desidia solo nos hundirán. Sea cual sea el partido que gobierne o con el que simpaticemos el punto es el cumplimiento de la ley. Una sociedad sin ley no es feliz, para un pueblo sin ley no hay mañana. Tengamos razón de ser.



Posdata. - Karinthia Cota y Julio César Martínez fueron galardonados por su “Trayectoria Periodística” en la ciudad de Mazatlán por el Comité Organizador de la Carrera Pedestre “Saúl Guevara Nava” en su vigésima sexta edición.



Para Karinthia y Julio César el entusiasmo de esta columna por el reconocimiento recibido.