¿Es usted inteligente?

“Las inteligencias poco capaces se interesan en lo extraordinario; las inteligencias poderosas, en las cosas ordinarias.”

Víctor Hugo

Les comparto: al pensar el tema de esta semana tuve que revisar la palabra inteligencia, concluí en que “elegir lo mejor” eso es ser inteligente, en ello va la capacidad de entender.

La sociedad representa el deseo de los seres humanos de cuidarse unos a otros, de buscar provisiones juntos, de protegerse de las inclemencias del clima. Creamos un sistema de normas, necesitamos los acuerdos para que, respetándolas, aseguremos los cuidados, las provisiones, adaptarnos al ambiente.



Seguridad, alimentación, adaptación constituyen la base ideal de una sociedad inteligente.

¿Qué nos pasa?, escucho a las personas preguntarse y preguntar en voz alta. Hace tiempo que el asombro rebasa a la templanza, la desesperación a la esperanza.

La adaptación es ciencia aplicada; la ciencia, que es creación humana, debiera estar al centro de las prioridades en cualquier sociedad. Tenemos tantos retos como especie. De la responsabilidad que puedo decir si es total. Nosotros humanos orgullosos y tontos tenemos toda responsabilidad de las crisis social y planetaria.



En la niñez debemos aprender a jugar, a compartir, a respetar a los demás y obedecer las normas, dice José Antonio Marina, pensador español, y asevera algo que me parece fuerte, definitivo, lógico: “que para educar al niño hace falta la tribu entera”.



Claro que hace falta inteligencia para elegir lo mejor, y nuestra sociedad, disculparán ustedes, no es inteligente.



Rusia, por ejemplo, un país con grandes recursos naturales tiene una gran desigualdad: el 1 % de la población de Rusia está en posesión del 74.5 % de la riqueza nacional, peeeeero Rusia va e invade Ucrania, es guerra porque hay que nombrar de algún modo. Cada día le cuesta 900 millones de dólares, hay que pagar sueldos a los soldados, las municiones, el transporte, las provisiones, un misil cuesta un millón y medio. ¿Le parece eso inteligente? Cientos de miles de millones gastados para destruir y aquí no anoto las pérdidas de Ucrania.



México tiene grandes zonas áridas, aquí mismo en Sinaloa los habitantes de las zonas altas sufren los estragos de la sequía. En medio de dos océanos no hemos sido capaces de utilizar la ciencia para tener agua con calidad suficiente para ayudar a esa zona. No somos inteligentes, repito, no somos inteligentes. No se destinan recursos a la investigación con programas claros en sintonía a los retos del país. De la educación luego tratamos.



En Estados Unidos, el miedo con su cara de odio hace que alguien al cumplir los 18 compre armas y asesine porque sí, porque no o por si acaso. ¿Inteligente una sociedad que lo permite?



En Ahome, la tala está a la orden; la justificación no basta, dicen que se enfermaron árboles y palmeras y como están enfermos hay que talarlos. ¿Trajeron especialistas?, ¿el diagnóstico fue publicado? ¡No! Leí una explicación general, falta una detallada justa y lógica para que haya razón de ser.

Posdatas. – Sociedad inteligente lo que se llama inteligente no somos. La bondad es la mayor expresión de inteligencia, saquen cuentas.



1° de junio Día del Marino decimos en Topolobampo y pensamos en nuestros pescadores.

Felicidades a todos. Que siga siendo nuestro.