Partidos y democracia.

“Si eres político, sirve”

N.A.

El ejercicio de la política es una de las actividades que más humildad y honor deriva a una persona. Humildad porque es servicio activo, cuidado del bien común, gestión cotidiana diversa, incluyente, no selectiva. Honor porque la persona al servir al colectivo al que pertenece recibe la oportunidad de ser escuchado al aportar su visión del mundo o la realidad, como gusten llamarle.



La política debe estar en la normalidad de la ciudadanía. Extraño sería su rechazo, mas usted y yo sabemos que precisamente es lo que ocurre, la mayoría ciudadana desdeña la política sin reconocer que al hacerlo limita la fuerza de la democracia.



Pasó el 5 de junio, el partido en el poder con la fuerza del gobierno y de la mano del presidente sumó cuatro gubernaturas: Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. La Alianza de PAN, PRI y PRD retuvo Durango y Aguascalientes.



2023 es el paso siguiente, Coahuila y Estado de México. Ambos bastiones del PRI, dos elecciones que, como buena víspera, darán color a la elección presidencial de 2024.



Nos guste o no los partidos políticos son necesarios a la democracia y en el caso de México a nuestra forma de gobierno. Una democracia fuerte pasa por partidos fuertes, no puede ser de otro modo, a menos que no queramos un México democrático. Es tiempo de preguntarnos qué hacemos para fortalecer el ejercicio de la política al interior de los partidos.



Vayamos por partes: los partidos -en general- deben revisar su relación con la sociedad, su trabajo en territorio y la expresión de sus propuestas. Debatir constantemente, un día sí y otro también; los partidos deben estar en el terreno de las ideas.



Las redes -selfies incluidas- no sustituyen el trabajo de tierra, el contacto cara a cara y la organización de la militancia. Las demandas sociales, la gestión pro mejoras, las propuestas que vitalicen e integren comunidad son tareas de contacto.



El camino del 24 pasa por una estación que hace necesaria la revisión de los conductores. Los liderazgos de todos y cada uno de los partidos políticos. El tiempo es implacable, indefectiblemente presentará el calendario cumplido día a día; por lo tanto, no hay tiempo para desperdiciarlo.



¡Ah!, cuánta humildad necesita el que va al frente para vencer la tentación de ser todo. La nación mexicana no suma aún dos siglos de cultura democrática. Es una construcción y todos y todas debemos aportar ideas como ladrillos, asegurarnos de elevar el nivel de debate político, y si militamos en algún partido, fortalecerlo sin buscar excusas y pretextos.

Si usted se considera a favor de los valores democráticos participe, no haga como que la virgen le habla, no se voltee para otro lado, milite o simpatice deje la tibieza para otra ocasión. Ayudemos al país y a las generaciones, tengamos opinión y razón de ser.

Posdata. – Expresidentes del PRI solicitaron reunión con Alejandro Moreno, ojalá se concrete el martes. El PAN, PRD, Morena, MC y PT, todos los partidos debieran tener ejercicios de autocrítica por bien de la democracia. Qué mortificación.