Seres humanos, seres sociales.

“«No hay milagro mayor que nuestros esfuerzos conscientes para llegar a ser buenos seres humanos».”

Sri Chinmoy

Les comparto que nada me parece más extraordinario - después de apreciar la vida en todas sus formas y relaciones; mineral, vegetal, animal - que el hecho de pensar.

El pensamiento, esa complejidad de ideas, abstracción que cabe en la masa cerebral, que va más allá del contexto físico, me pone a pensar, parece juego de palabras pensar el pensamiento o pensar que pensamos.

Aquí estamos en la tercera década del siglo XXI migrando en masa los seres humanos por economía o por inseguridad, por voluntad propia o por voluntad de otros que se creen propietarios de destinos que no les son propios.

Hace miles de años intentamos la vida en sociedad y seguimos en el intento. Sabemos que nos falta hacer más. Me pregunto por el valor, que usted que lee, le da a la vida. “Desde el punto y hora”, dirían quienes platican sabroso, usted que lee está generando pensamiento crítico. Eso me resulta alentador. Podemos no estar de acuerdo en ciertos temas, pensar nos acerca más de lo que imaginamos y podemos construir puentes y soluciones a nuestras diferencias. Putin eso no lo entiende, el hombre está feliz destruyendo Ucrania y asustando naciones, tronando triques grandes de millón y medio de dólares. ¡Que infamia! Mientras tanto ciudades y municipios de Nuevo León, Sinaloa, Sonora no tienen agua, las personas solo pueden comprar una ración, lo justo para que medio alcance.

No me salen las cuentas de la tecnología, ya la humanidad tiene satélites y basura espacial rondando la tierra. El “Perseverance” y el helicóptero Ingenuity diario reportan hasta selfies de su estancia en Marte, la Voyager que partió en 1977 ingresó al espacio interestelar a una velocidad de 56 mil km por hora, lleva grabado en disco dorado “el deseo de la raza humana de sobrevivir a su tiempo y a su espacio”. Les recuerdo también el mensaje que los astronautas de la misión Apolo XI dejaron en una placa en la luna en 1969, “Venimos en paz por toda la humanidad”. Así somos los seres humanos, farsantes diría una amiga, candil de la calle oscuridad de su casa decía mi madre. Tenemos la tierra al borde de una tragedia de magnitudes colosales. Peleándonos por tarugadas.

Vuelvo a la sequía, no traigo otro pensamiento, si tenemos oleoductos, gasoductos, ¿no podemos tener acueductos? el agua que abunda en regiones del centro y sureste del país ¿no podemos compartirla?

Tengo la certeza que, si los gobiernos le dieran a la ciencia y a la educación más recursos y tuviéramos instalaciones abiertas a la investigación por proyecto, con apoyo claro está, resolveríamos una serie de problemas que nos son comunes. para hacerlo necesitamos ser buenos. Ser inteligentes en la acepción más rotunda del término.

Me duele pensar en mi hermano despierto desde la medianoche a la madrugada llenando cubetas con un chorrito de agua en la Baja Sur, con el Golfo de California y el Océano Pacifico en su cercanía. Tanta agua y sedienta la población, ni me digan que es salada, soy de mar, la ciencia y la tecnología que trabajen el tema, que lo resuelvan, que le inviertan los gobiernos. Lo mismo pienso para la sierra nuestra cuando la sequía abrasa al ganado, a las tierras de cultivo, a los seres humanos. Tocamos marte, salimos del sistema solar, asediamos ciudades, corremos gente de sus lugares, se ganan elecciones con violencia, se gobierna sin culpa ni remordimiento y se deja ser con abrazos (que feo), y así damos pasos hacia atrás, por favor, por su madre, por lo que más quieran no dejen de pensar que si podemos tener mejor sociedad para que haya Razón de Ser.

Posdata. - Un honor compartir con el Maestro Jacobo Sedano su cumpleaños 82.

Hermoso en su ajuar Huichol nos presentó el traje de Sinaloa diseñado por el, tras ardua investigación del folklore sinaloense, su legado al estado que lo adoptó y a quien ofrendó su trabajo creativo. Abrazo siempre querido Maestro Sedano.