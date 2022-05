Visiones distintas

audima

“… el pueblo que valora sus privilegios por encima de sus principios pronto pierde ambos”

Einsenhower

La libertad ni antes ni ahora es gratuita para quien la elige, se necesita valor para ser libre, para pensar y defender las ideas, para no rendir cuentas a nadie sino a la propia condición de ser. En un grupo se comparten ideas, propósitos, causas. Compartir no es ceder, es acordar. En una sociedad democrática debiéramos dar por sentado el debate como forma de relación e intercambio de opiniones. En una familia –por ejemplo- deben construirse acuerdos y las perspectivas son distintas entre los integrantes, imaginen lo que un partido político, en materia de debate y opinión, requiere para mantenerse unido y fuerte.



Siempre se habla del PRI, la crítica y observación no paran, quienes se van siguen volteando por las señas del camino y los modos de ser y hacer, cuando buscan incrementar membresía con capacidad de operación política vuelven los ojos al PRI, como escribió Sabines en “Los Amorosos”: no pueden hacer, mas no saben.



Con aciertos y errores, el PRI, que ya no gobierna México, sigue siendo el partido al que más se refieren en el espacio público y en los centros de poder. Para bien y/o para mal la marca pesa. Los partidos son instrumentos democráticos. A veces me pregunto cómo piensan o cómo actúan respecto de sus partidos, son críticos al interior o van en la marea de las decisiones de quien manda. Son libres para elegir o se adhieren a la idea del fin que justifica medios.



México requiere partidos fuertes para mantener sana la vida democrática, lo que deben preguntarse los militantes de cada partido es que ideas postulan y defienden. Cómo se organizan al interior y cómo se relacionan con la sociedad que al buscar el poder quieren representar. Si hiciéramos un examen, me temo que muy pocos pasarían.



El país de instituciones se nos va de las manos, la ignorancia y la soberbia combinadas con el poder son formula explosiva. El que gobierna, recuerdo y creo, debe dejar la parcialidad de su origen partidario para pensar como estadista, para hilvanar presente, población y futuro. Los actos de gobierno tienen repercusión en el cuerpo social completo, no fraccionado.



No es sembrando odio como México logrará zanjar sus diferencias, somos muchos Méxicos en uno solo, y la ausencia de uno fractura la unidad entre las y los mexicanos. Pensamos distinto, esa es una tremenda oportunidad para afianzar el debate público. Para enriquecer el diseño del país que queremos. En los últimos 30 años creció y se fortaleció la democracia en México gracias al Instituto Federal Electoral, hoy INE. La propuesta enviada por el ejecutivo al Congreso sigue la línea del abismo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No pasará, es un despropósito, pero mientras el tiempo invertido en análisis y discusiones nos seguirá distrayendo de los grandes temas nacionales.

El Tren Maya en Quintana Roo, al menos el tramo 5 evidenciado sin proyecto ejecutivo, sin estudios de impacto ambiental ni manifestación por parte de la autoridad en la materia. Jugamos el triste juego de hacer sin saber, se aventaron como El Borras, “al ai se va”.

¿Qué obligación tienen los partidos políticos? Cuando gobiernan, hacerlo bien y para toda la sociedad; cuando son oposición, ser críticos informados y propositivos de la acción de gobierno. Ser libres y para lograrlo quienes militan deben tener y honrar esa condición de libertad. Si no, no hay razón de ser.



Posdata.- Se avistó en la hermosa bahía una ballena jorobada y un ballenato. Que su estancia esté cuidada. Yo sigo pensando el BLANCO, seguro entraron a constatar y lo platicarán de vuelta a casa.