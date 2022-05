audima

“… Hay mucho que saber, y es poco el vivir, y no se vive si no se sabe.”

Baltasar Gracián

“La libertad ni antes ni ahora es gratuita para quien la elige”, así inicié la columna la semana pasada, la frase me ha seguido en los días como sombra en la conciencia y también como santo y seña de vida al día, nomás al día.



La tinta ha corrido tras su muerte, el periodismo es una actividad de riesgo, la vocación un camino entre dos orillas. La libertad de expresión consagrada en la constitución se vuelve un espejismo.

El Estado como forma de orden de la sociedad, acotado en leyes, creado para hacer viable la coexistencia, tiene retos que debe vencer.

Las fiscalías tienen que apurar el paso y resolver. La impunidad en un ácido que corroe la estructura social. En poco tiempo, si la justicia no impera, las columnas seguirán cediendo ante el peso del odio y la violencia.



Luis Enrique diseñó una forma de disección de la política que nos hizo buscarlo reiteradamente, conocía las distintas texturas, los colores, buscaba la intención, lo no nombrado. En muchas ocasiones sus columnas me dieron razones para entender los “qué” y los “cómo”. No siempre estuve situada en su misma perspectiva, la percepción de la realidad política distinta me permitió comprender la condición del ser político. Me faltaron conversaciones con él, por temas no hubiéramos parado, seguramente la risa habría ganado para nosotros buenas causas. Ya en este tiempo no fue, pero nadie se va del todo.

Único e irrepetible como todos, aquí sigues y vas a seguir vivo y vibrante para quienes tocamos tus ideas y advertimos la profundidad de tu pensamiento. El gobernador, que te conoce y conociste bien, estuvo con tu madre, María Efigenia y con tu familia, prometió de frente a la sociedad sinaloense no parar en la búsqueda de justicia.



Para doña Kena, para tus hermanas Mercedes y Laura, para Juan Carlos tu hermano, toda la solidaridad, no hay palabras que basten para expresar dolor ni indignación.



Es de ahora en adelante el valor de cada día para un oficio que no debe conocer el miedo. Una sociedad democrática necesita una prensa fuerte, libre, que registre la realidad y sea crítica del poder. Quien no lo entienda así, habrá negado fortaleza a la sociedad y mejora en sus formas de relación.



La crítica es una asesoría gratuita que debe agradecer quien gobierna. Si tan solo lo entendieran, podríamos construir entre todos y todas la sociedad y el estado que necesitamos en un territorio que ya nos es pródigo. México es un gran país y Sinaloa un gran estado. Hagamos nuestra parte. Será la única forma de honrar la memoria de quienes por la defensa de la libertad al ejercer el periodismo se les ha negado la vida, en 2022 ya son nueve. ¡Aquí estás Luis Enrique y tienes razón de ser!



Posdata. – Una pregunta, ¿recuerdan cómo era su casa de la infancia, cómo eran sus sueños; si estudiaron, cómo cambió sus vidas el estudio? La educación en México en peligro. Tema pendiente.