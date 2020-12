Agradecimiento conjugado. Por vivir y educar

Hoy quiero agradecer. Es momento y deseo que lo sea también para usted, de modo particular en este año caracterizado por desafíos, obstáculos, treguas, pérdidas, dudas, aunque también ganancias y certezas. En este punto del 2020 cuento con una certeza de fuerza única: estoy en disposición consciente de agradecer por las cosas que me suceden, por todo, y darme el tiempo para expresarlo.

En mi experiencia en la educación, agradecer es condición. En casa, en clases, en la calle, en encuentros planeados y no planeados, en cada interacción con cada persona ocurre algo por lo que ha merecido que dé las gracias, de forma oral o en silencio, como sea se puede conjugar el verbo. Agradecer es trascender la experiencia, es darme-darse cuenta, ser consciente de lo que se está viviendo, de sentir, pensar y actuar plenamente consciente de lo que (me) está ocurriendo. En la relación con los estudiantes, colegas, madres y padres de familia, autoridades educativas, ciudadanas y ciudadanos, elijo agradecer cada oportunidad de existir, no solo las oportunidades de lo placentero, también lo doloroso; no solo de nobleza, también lo innoble; no solo lo fácil, también lo complejo y lo complicado; no solo desde la salud, también desde la enfermedad; no solo desde la ganancia, también desde el pérdida, aprendiendo a vivir con el duelo.

Uno de los autores que ha trascendido en mi pensamiento, sentimiento y actuación es Josef Pieper (1904-1997), filósofo Alemán quien afirmaba que la ética alude al ser de la persona, hombre o mujer, como punto de arranque para desplegar sus posibilidades humanas, y rebasar la tendencia de valorar su acción solo en términos de lo permitido y lo prohibido, convocándolo hacia la plenitud o perfección a la que puede llegar con base en las virtudes. Las aportaciones de este autor han sido enriquecedoras sobre los fundamentos de la antropología y la ética, con aplicaciones en el ámbito de la pedagogía, psicología y otras ciencias humanas. Y la gratitud es inherente a la vivencia de las siete virtudes fundamentales que él propone, cuatro virtudes morales o cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza; y tres más de naturaleza espiritual: fe, esperanza y caridad. Con sus aportes, algunos autores proponen fortalezas de carácter “humanas”, como gratitud, amabilidad, amor, perspectiva, liderazgo, trabajo en equipo, entre otras.

Hoy escribo para dejar una huella conjugada del verbo “agradecer” por vivir y educar, en diversas formas. Primero, en la forma no personal, en infinitivo, agradecer por todo y, de manera especial, por mi vocación de educar. Segundo, en la forma personal, en gerundio, estoy agradeciendo mientras escribo y en cada oportunidad de enseñar. En participio, estoy agradecida por lo vivido cada día en el camino de la educación. En indicativo presente, agradezco a usted que lee estas letras y a cada estudiante, docente, madre y padre de familia que sigue confiando en el valor de la educación. En pretérito imperfecto o copretérito, agradecía desde ayer, antier, antes de antier por las oportunidades de vivir y educar. En pretérito perfecto simple o pretérito, agradecí el fin de semana a mi familia y estudiantes por celebrar la vida juntos. En futuro simple, agradeceré mañana y después de mañana, siempre que goce de vida y pueda seguir enseñando. Condicional simple o pospretérito, agradecería incluso a quienes no quieren recibir educación, porque solo con pensarlo, confío dar fuerza a esa idea que pueda llegar a ellos, de alguna forma.

Tercero, en formas dirigidas a usted, estimadas y estimados lectores. En modo subjuntivo presente, agradezca, puede hacer una lista y sorprenderse de lo larga que resulte. En subjuntivo futuro, si agradeciere más, se sintiere mejor. En subjuntivo pretérito imperfecto, si agradeciera o agradeciese más, ayudaría a otras personas a intentarlo, incluso pudiera o pudiese ser un modelo o ejemplo a seguir. En modo imperativo, agradece, es hora.

Agradezcamos para nutrir nuestra virtudes fundamentales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza se alimentan de nuestro agradecimiento pleno). Agradezcamos para elevar el espíritu (solo agradeciendo a uno mismo, a otras personas, a Dios, a la vida -según sea el sistema de creencias-, podemos lograr paz, esa que vivimos desde y con fe, esperanza, caridad). Agradezca, el mejor momento es ahora, la mejor forma la conjuga usted.