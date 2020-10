Estas líneas están dedicadas a los que educan (en casa y escuela)

¿Alguna vez te has preguntado cuál ha sido tu mayor desafío? ¿Desafío… en qué? ¿En la vida, la familia, la pareja, los hijos, el trabajo, la profesión?, ¿en qué? En esta semana, en duelo por la muerte de Joaquín Salvador Lavado (Quino), creador de Mafalda, me ha dado por preguntarme cómo parar el mundo y poder bajar. A cuatro décadas de aprender con sus enseñanzas, no he logrado parar el mundo, pero aprendí a preguntar. Así que, ahora que reflexiono y les pregunto sobre el mayor desafío a todos quienes educan en este mundo parchado, se me viene a la cabeza la idea de que el adjetivo de “más grande”, “el mayor”, “enorme” va perdiendo fuerza conforme la vida transcurre y se aprende a exagerar menos y a resolver mejor. Como cuando aprendemos “a golpe de vida”, decimos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es posible que hayamos superado más de una vez un desafío significativo en nuestra profesión: querer educar a quien no lo desea. “El acomedido queda mal”, decimos. Quien se acomide —quien se presta para ofrecer un servicio—, puede o no llegar a buenos resultados, porque depende de la persona que brinda el servicio y también de la persona a quien se le brinda. Se puede educar a quien quiere. Y educar, particularmente a quien no quiere en un inicio, requiere saber educar con gran actitud. Aquí radica el desafío, solo quien sabe muy bien cómo educar tiene más probabilidades de lograrlo con quien, de entrada, dice que no quiere, o con quien tiene capacidades diferentes, cuando indagamos sus historias para ayudar a comprender por qué dicen lo que dicen y se comportan de tal forma.

La educación hoy en día se orienta desde el enfoque por competencias. Ser competente en conocer, hacer y ser, de aprender a comprender (conocimientos), a poner en práctica (habilidades) y a comportarse y convivir cada vez mejor (actitudes y valores). De hecho, desde el enfoque socioformativo, un eje fundamental es el aprender a comportase y convivir para ser cada vez mejor persona, ciudadano y profesional, como parte de un proyecto ético de vida. Si nos ubicamos en el contexto de la escuela, educar a los estudiantes a desarrollar todas sus competencias implica que los docentes sean competentes como profesionales educativos, solo así pueden superar los desafíos (para ampliar el tema, pueden consultar el libro Evaluación socioformativa, de Sergio Tobón, disponible de forma gratuita en https://cife.edu.mx/recursos/wp-content/uploads/2018/18LIBRO). En el contexto de casa, cuando los padres educan a los hijos y les enseñan cómo ser mejor persona, es decir, a mejorar en sus actitudes y valores, les están enseñando a ser competentes para superar desafíos (pueden consultar la página https://cuentosparacrecer.org).

En otros textos de reflexión he citado a la Unesco como un referente internacional para educar en el mundo. En este texto cito otras fuentes que vale la pena consultar. Ahora quiero leerlos a ustedes como educadores, docentes y padres de familia. El siguiente desafío es pedirles que me compartan una frase (por e-mail, Facebook o Instagram), como los refranes que nos han enseñado y repetimos a través de la tradición oral de una generación a otra, de tal suerte que en otro texto de reflexión me permitan citar sus frases sobre cómo educamos y libramos algunos intentos. El desafío es construir un texto en reconocimiento a los educadores “acomedidos”, a ustedes que siguen y siguen, superando obstáculos. Como dice Quino, “educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser”.