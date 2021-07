Aprender a agradecer

Por tercera ocasión comparto con ustedes una reflexión que gira en torno a nuestro bienestar. Recordemos que el término bienestar se refiere tanto a una condición de salud (física, cognitiva, emocional y social) como al proceso para alcanzar esta condición; en este proceso de querer estar y sentirse bien cada persona activa sus mecanismos para autorregularse. Decía en ocasiones previas que las personas adultas somos responsables de guiar, educar y acompañar a quienes son menores de edad, o adultos mayores, o personas vulnerables por alguna condición en particular, por ejemplo una discapacidad, de tal forma que podamos favorecer su estado de bienestar, en cualquier espacio en donde interactuemos y convivamos.

Por tercera ocasión reitero una suerte de petición a cada persona para hacer lo mejor que podamos al respecto. Bien puede ser de beneficio para usted, para mí, para toda persona que quiera participar de forma comprometida en tal encomienda, el hecho de volver una práctica diaria y constante el hecho de agradecer. Veamos por qué.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Agradecer es un acto de dar, y usted se da en el acto de dar o expresar un agradecimiento. Me explico. Cuando usted dice gracias a otra persona de forma genuina porque así lo siente, lo piensa, lo cree, es muy probable que esa persona lo sienta, piense y reciba como tal. De forma contraria, sin ser genuino en su intención, no se logra un impacto favorable en la persona, es posible incluso que esa persona reaccione activando una emoción de disgusto, enojo, miedo, que debilita su estado de bienestar. Agradecer de forma genuina implica hacerlo porque es favorable para la persona y para los demás, porque podemos y queremos. El agradecer es un derecho que habilita el saberse y sentirse bien, aunque requerimos aprender la diferencia entre poder, querer y deber.

Piense usted en una niña o niño en edad de preescolar que tiene derecho a la alimentación, la salud, la educación, entre otros derechos habilitantes, es decir, que abren paso a otros derechos para el bienestar. Si se le ofrece de comer en casa cuando tiene hambre, esa niña o niño agradece con su expresión de alegría, sobre todo si esa comida es de su agrado o preferencia, y puede aprender a agradecer mediante una expresión oral cuando una persona adulta le enseña cómo y le muestra un ejemplo constante al respecto. Después de cierto tiempo con este modelaje de expresar el agradecimiento, en lo sucesivo la niña o niño agradecerá aunque no se lo pidan, porque sabe, eso s lo sabe bien, que las personas adultas a su alrededor, en quienes confía, le premiarán, le celebrarán por este acto. Pero, ¿qué pasa si la comida no es de su agrado o preferencia?, lo deseable es que se le enseñe a decir “gracias” como hábito, aunque por su edad no alcance a comprender por qué lo hace o debe hacerlo, no por la comida de que se trate –niña o niño puede preferir los dulces, las galletas, las botanas antes que lo nutritivo–, sino por el hecho de ser atendido en su necesidad de alimentación, que es el punto central para favorecer su bienestar, lo cual está en manos de la persona adulta a su cargo, no en manos del menor. Cuando niña o niño aprenden a agradecer lo fundamental, como el alimento, es muy probable que aprendan a agradecer lo demás, todo lo relacionado con su cuidado y su bienestar; aprenden las base del ser (querer y poder) y convivir (en el marco del deber).

Imagine usted a esa niña o niño en la escuela, si en casa le enseñan el hábito de agradecer, en el contexto escolar puede enseñársele a reforzar el aprender a ser (autoconocimiento, autorregulación, autonomía) y a convivir (empatía, colaboración).

Por supuesto, cuando están en edad de acudir a la primaria u otros niveles educativos posteriores, niña o niño con el hábito de agradecer pueden lograr discernir por qué y para qué lo hacen. Este es el núcleo de la educación socioemocional, declarado en el plan y programa de estudios oficial en nuestro país, en congruencia con lo dispuesto por organismos internacionales. El autoconocimiento, la autorregulación y la autonomía son dimensiones en el plano individual (cuya aprendizaje se sustenta en casa), mientras que la empatía y la colaboración son dimensiones en el plano social (actitudes y valores sociales reforzados en la escuela), cuya integración armónica permite a cada persona aprender a ser, a convivir, a hacer y a aprender.

Como referencia, una persona con autoconocimiento, sabe prestar atención, poco a poco va adquiriendo consciencia de sus emociones y cómo se activan, aprende sobre la autoestima, valora lo que se recibe y aprende a agradecer. Esta dimensión de autoconocimiento como base de un estado de bienestar activa y favorece las demás. Si aprender a agradecer es habilitante de esta y otras dimensiones, tanto personales como sociales, ¿es importante enseñar a pequeñas y pequeños a ser agradecidos, iniciando con formar el hábito de aprender a agradecer? ¿Usted qué opina?

Síguenos en