Brújula del Aprendizaje para Transformar(se)

La semana anterior, compartí una reflexión en relación con el proyecto conocido como Futuro de la Educación y Competencias 2030, propuesto por la OCDE (Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económicos), cuya finalidad es proponer las competencias que los estudiantes necesitarán para tener éxito en el siglo XXI, desde el marco de referencia denominado Brújula del Aprendizaje. Esta analogía ayuda a comprender que, así como una brújula orienta al viajero, la Brújula del Aprendizaje orienta a los estudiantes para navegar a través del ecosistema mundial, de cara a un futuro de bienestar. Los puntos de orientación en esta brújula son tres Competencias Transformadoras: “Crear nuevo valor”, “Asumir la responsabilidad” y “Hacer frente a tensiones, dilemas, compensaciones y contradicciones”; de las cuales compartí una breve descripción en la publicación previa. En esta ocasión los invito a leer una descripción más amplia con la intención de favorecer su comprensión, con énfasis en lo que podemos hacer los docentes para guiar a los estudiantes.

Crear nuevo valor. De acuerdo con Grayling, profesor de New College of the Humanitie (Londres), distingue los conceptos de “creación” y “novedad” del concepto de “valor” en sí. Entendemos que un valor, o algo valioso, es una entidad, situación o proceso deseable por los beneficios que confiere, con valor positivo intrínseco, es decir, en el contexto escolar significaría que el estudiante, a priori, antes de hacer o crear algo, debe saber con certeza si es para un beneficio personal o social. Sin embargo, los conceptos de creatividad y novedad, en general, se reconocen post facto, es decir, en el contexto escolar significaría que pueden apreciarse solo cuando el estudiante logra algo, y que lo logra con los requisitos establecidos; se identifica entonces el concepto de creación como proceso, mientras que el término de novedad es una característica de los resultados, connota lo innovador, original, diferente, inédito.

En este sentido, los estudiantes necesitan tener un sentido de propósito (finalidad), curiosidad (actitud) y mentalidad de desarrollo (capacidad desarrollable), como condición para pensar que pueden crear nuevo valor. Una mentalidad de desarrollo, como lo plantea Dweck, está abierta hacia nuevas ideas, perspectivas y experiencias, que los estudiantes pueden enriquecer solo con la guía y la enseñanza de docentes competentes. En este sentido, Grayling afirma que para fomentar la creatividad hay que provocar a docentes y estudiantes para sacudir las estructuras mentales y creencias inalterables —sacudir la mentalidad fija—. En el contexto del aula, esto significaría permitir que los estudiantes forjen caminos hacia el aprendizaje, la comprensión y el desarrollo de competencias de acuerdo con su propio estilo y de maneras que enfatizan la experimentación, el ensayo y error, la experiencia. En congruencia con este argumento, el autor propone que la forma de evaluar el aprendizaje habría de alejarse del enfoque instrumentalista, de los instrumentos de calificación de recompensa y castigo por el cumplimiento de las tareas, con énfasis en el error que hace que los estudiantes se aferren a la fórmula de “hacerlo bien” por la calificación, alejándose de “hacerlo para aprender” y aprender incluso del error. Por lo tanto, sugiere una evaluación del proceso de aprendizaje, junto con estudiantes que practican la autoevaluación para ser creativos a plenitud.

Asumir la responsabilidad. Según Laurence Steinberg, profesor-investigador de Temple University (Filadelfia), asumir la responsabilidad requiere tener una fuerte brújula moral y cognitiva, en el sentido de ser consciente de lo que pensamos, decimos y hacemos. En este orden de ideas, el autor propone que no es del todo correcto referirse a la capacidad de asumir la responsabilidad como una competencia que se puede enseñar. Propone, en cambio, pensar en la responsabilidad más como una capacidad que se cultiva en el contexto familiar desde la infancia y a lo largo de la vida, que como una capacidad que se aprende de modo exclusivo en el contexto escolar. No obstante, manifiesta que el papel del docente es fundamental como ejemplo a seguir para los estudiantes, y afirma que la responsabilidad como capacidad, y no solo como valor asumido, ha de desarrollarse y cultivarse desde la compasión y el respeto por los demás; y, como capacidad cognitiva, enriquecerse desde el pensamiento crítico que impulsa la reflexión sobre las acciones propias y de los demás.

En el contexto escolar, esto significaría que docente y estudiantes son capaces de discernir y tomar decisiones en función de si la acción, sea de enseñar, sea de aprender, se hace con responsabilidad y para el beneficio común, lo cual podría expresarse en la siguiente secuencia de ideas: soy consciente de que aprender es bueno para mí, si es bueno para mí lo hago con responsabilidad, si lo hago con responsabilidad puedo beneficiar a otras personas con quienes convivo, si puede beneficiarles entonces ellas y ellos pueden querer aprender, si quieren aprender entonces pueden desarrollar sus capacidades, si desarrollan sus capacidades pueden cultivar la responsabilidad, y la secuencia de efectos puede continuar.

Desarrollar la responsabilidad es fundamental para el éxito en la escuela, la vida y el trabajo. El éxito en estos contextos, en situación de pandemia, exige muchas cosas: una fuerte motivación, confianza en sí mismo, compromiso para completar una tarea, creencias de autoeficacia —creer que se puede y se hace el esfuerzo— y un enfoque de futuro y no solo del presente.

Hacer frente a tensiones, dilemas, compensaciones y contradicciones. Para esta competencia es condición el desarrollo de las dos previas. Una respuesta común para enfrentar tensiones y dilemas es reaccionar impulsivamente para evitar enfrentar el desafío inherente a reconciliar puntos de vista conflictivos o hallazgos contradictorios. De la autorregulación depende el fortalecimiento de la capacidad para resistirse a tomar decisiones impulsivas, terminar prematuramente un debate o discusión, o plantear un problema matizado de modo exclusivo en términos blancos y negros. Fomentar el desarrollo de la perseverancia, especialmente frente a los obstáculos, ayudará en última instancia a los estudiantes a hacer frente a los desafíos propios de la reflexión sobre los tipos de problemas complejos que pueden surgir en la trayectoria escolar, sobre todo en la educación media y de nivel superior.

Una poderosa influencia del docente en la capacidad de los estudiantes de desarrollar la responsabilidad y de hacer frente a tensiones y dilemas es favorecer situaciones de aprendizaje vinculadas con situaciones cotidianas e incluir casos reales como ejemplo o como testimonio para la comprensión y reflexión.

Metodologías como el trabajo voluntario o aprendizaje sirviendo a la comunidad, o el aprendizaje por proyectos para una solución parcial o total de problemas del contexto, en los que los estudiantes aprenden involucrándose en la comprensión de problemas de la vida real en sus comunidades, y el aprendizaje colaborativo configurando equipos de trabajo cuyos integrantes se distinguen por características heterogéneas o contrastantes, ofrecen buenas oportunidades para ello.

Estas metodologías desafían a cualquier docente porque implica un arduo trabajo en la adaptabilidad, es decir, la posibilidad de que tanto estudiantes como el mismo docente sean flexibles, especialmente frente a los obstáculos, porque depende de su capacidad de dar un paso atrás en el momento, evaluar la situación y desarrollar un nuevo curso de acción; desafían a docentes y estudiantes en tanto dependen de una mentalidad de desarrollo que sacuda ideas fijas o preconcebidas y privilegie el aprendizaje sobre la calificación.

Coincido con la denominación de Competencias Transformadoras porque justo esa es la finalidad, transformar(se) como persona en el acto de enseñar y aprender, sin fijar la atención de modo exclusivo en el resultado, el acierto y el error, sino en el proceso creativo de aprender e ir distinguiendo, desde una postura ética y sensible a los valores, el valor de la educación, de su beneficio para el bienestar.

