¿Cómo educar incondicionalmente?

Decidí contar una historia. El día 9 de diciembre participé en el Seminario Nacional Virtual sobre Educación Inclusiva, con la conferencia que lleva el mismo título, con la intención de celebrar a las personas con discapacidad y el valor de quienes emprenden el camino revelar, junto con ellas y por ellas, la fuerza de la educación.

La experiencia de ser educado es muy distinta para una persona con o sin discapacidad. Comparto con ustedes algunas semejanzas y diferencias. Las personas con o sin discapacidad tiene el derecho de recibir educación, es un derecho para todos en nuestra familia humana, son personas educables; ambas tiene inteligencia cognitiva (mental), emocional y volitiva (voluntad); ambas son personas con capacidad para comunicarse.

La diferencia es que el derecho de recibir educación implica para las personas con discapacidad una experiencia de mayor esfuerzo para aprender, dado que, en muchos casos, van aprendiendo junto con quienes las acompañan en el camino de la educación, tanto en su hogar como en la escuela. El esfuerzo es mayor tanto en lo mental, como en lo emocional y el carácter, porque requieren un arduo trabajo con su voluntad, necesitan más guía y acompañamiento de parte de sus seres queridos para orientar su actitud y sus acciones hasta obtener un logro, una red de apoyo que los sostenga e impulse. Y se comunican de formas únicas, diferentes, en ocasiones inexplicables; logran comunicarse porque los llamamos por su nombre, en primera persona, los hacemos sentir en confianza, los respetamos como son, los aceptamos incondicionalmente, los reconocemos en su calidad de personas.

Para comprender estas semejanzas y diferencias es necesario lograr una distinción base: la dignidad humana. Toda persona, por serlo, es digna; es una cualidad, un derecho de todas y todos por ser personas. Algunas veces se confunde que se es digno por la función o el rol que desempeña la persona, por ser profesional, empresario, presidente, jefe, etcétera; o porque es una persona que ha logrado muchas cosas en la vida, materiales, sociales, empresariales, etcétera; o porque es una persona con características que otros pueden considerar de valor, como “inteligente”, “bonita”, “guapo”, “bailar muy bien”, etcétera; sin embargo, es importante evitar esta confusión. Las personas somos dignas por derecho de ser, por eso nos referimos a la dignidad humana, porque pertenecemos a la familia humana. Las personas con discapacidad merecen ser tratadas con respeto, es importante distinguir que están más expuestos en su vulnerabilidad de sentirse “indignados”, sobre todo si se les hace sentir que son diferentes en su naturaleza fundacional como personas, si son vulnerados en su dignidad humana.

¿Cómo evitar que niñas y niños, personas con discapacidad se sientan vulnerados en su dignidad humana?, ¿cómo hacer posible para ellas y ellos un servicio de educación como el que merecen? Desde la filosofía humanista aplicada al contexto escolar podemos discernir lo siguiente: el profesional de la enseñanza, sea docente, sea profesional en educación especial, sea un adulto en casa que desea colaborar, estamos convocados a relacionarnos desde la vivencia de tres actitudes que facilitan su aprendizaje, porque la base es el reconocimiento de su dignidad como personas. Estas tres actitudes son: uno, congruencia, la que muestra el adulto consciente que tiene un compromiso con la educación de la persona con discapacidad, que actúa de forma congruente con lo que dice y modela con el ejemplo para la o el estudiante y demás personas a su alrededor; dos, respeto, con el cual debemos tratar a la persona con discapacidad, desde una postura de aceptación incondicional para influir en ella o en él de forma positiva; tres, empatía, trabajando de forma colaborativa con su familia, haciendo equipo entre escuela, hogar y centros de atención múltiple; la empatía con la familia y el estudiante, porque se otorga valor a la red de apoyo que da sustento y certeza. ¿En qué se le exige? En su rol de estudiante, desde sus características, historia, contexto, posibilidades, situación de vida, etcétera; para que poco a poco vaya fortaleciendo su voluntad. ¿En qué se le respeta? En su dignidad humana, viviendo una aceptación positiva incondicional, haciéndoles sentir incluidos, otorgando valor a la expresión educación inclusiva.

La historia es de Noel, una persona con discapacidad auditiva que pidió ser admitido en la universidad, cursó y acreditó todo lo requerido en la licenciatura y se tituló como diseñador gráfico. Y su trabajo de titulación consiste en una investigación sobre las barreras en la comunicación y las alternativas para superarlas, una de las cuales es un cuento infantil, dirigido a niñas y niños con su misma condición de vida, sordas y sordos, en edad de aprender a leer y escribir, un cuento en el que Noel narra su historia y representa gráficamente la forma de comunicarse a través de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), invitando a las y los lectores a elegir estudiar y superar la barrera de la comunicación en un mundo de oyentes. El cuento incluye también un diccionario ilustrado para favorecer el aprendizaje de la LSM, con temas infantiles como el abecedario, animales, colores, comida, deportes, días de la semana, estaciones del año, juguetes, lugares, meses, números, países, personas, preguntas, profesiones y oficios, ropa, tiempo y transporte.

Ojalá quieras conocer la historia de Noel. Para mí ha sido una experiencia de educación inclusiva con el tremendo desafío de respetarlo y aceptarlo de forma positiva e incondicional desde que él solicitó su admisión a la universidad, lo acompañamos en su trayectoria de carrera y en la elaboración de su tesina, de la cual se desprende el libro infantil. Formamos un gran equipo en la universidad, con él y con su familia, trabajando de forma colaborativa, superando desafíos y retos, y aprendiendo juntos. He sido su maestra y él me ha enseñado. Ahora trabaja como diseñador gráfico y lo sigo llamando por su nombre. Es Noel. Gracias a su mamá, la señora Angélica, sin ella esta historia no sería escrita. Con él, con ella, con todas las personas con discapacidad, mi alma, mente y corazón.

(Si quieres conocer su historia, puedes contactarlo, su dirección de correo es noelkazro@gmail.com).