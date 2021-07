¿Cuáles son sus competencias desafiantes?

¿Para qué das clases? Me preguntaron hace unos días durante una conversación sobre aquello que me gusta hacer en mi ejercicio profesional. La respuesta que ofrecí es sencilla: Para aprender. Me explico. Aprende el estudiante y también quien enseña. Una o más personas confían que pueden aprender algo mediante la interacción con un profesional de la enseñanza y, sobre todo, confían que pueden aprender cómo resolver un problema, es decir, lograr vincular los contenidos con el contexto y con situaciones relevantes para el interesado. La respuesta tuvo como complemento la frase de “es un desafío facilitar el aprendizaje”, cualquiera que sea el ámbito en el cual se requiera educar, formar o capacitar a las personas, incluso cuando se trata de una asesoría profesional para un proyecto o una tesis, o cuando ocurre en el contexto familiar.

En un escenario formal, no se trata solo de dar una clase o una asesoría o una conferencia, esta requiere planearse, configurarse y desarrollarse con tales características que facilite el aprendizaje de las personas, que los demás comprendan eso de que se trata. Un profesional de la enseñanza asume el desafío constante de verificar cómo enseñar, cómo acompañar y cómo valorar el aprendizaje logrado; reflexiona sobre su práctica para discernir cómo lo hizo y qué puede mejorar. Así ha sido mi experiencia.

Para ampliar la idea, se puede afirmar que este desafío educativo entre la intencionalidad, acción, interacción, aprendizaje y reflexión entre dos o más personas, desde el enfoque educativo por competencias, que es el enfoque actual tanto en las escuelas de diversos niveles educativos como en la formación del talento humano en las organizaciones y empresas, implica que la persona que aprende –estudiante– y la persona que enseña –docente, formador, facilitador, instructor– procure ser cada vez más capaz, cada vez más competente. Desde este enfoque se asume que se aprende mejor haciendo, poniendo en práctica el conocimiento, aunque no se trata de hacer por hacer, sino saber hacerlo bien, es decir, aprender a realizarlo cada vez mejor, con idoneidad y con ética. En este sentido, el desarrollo de una competencia puede implicar un periodo de tiempo amplio, de meses o años para lograrlo.

Surgió entonces otra pregunta en dicha conversación: ¿Cuáles competencias son las más importantes? En esta ocasión demoré unos segundos en responder, y afirmé que no hay una más importante que otra, justo porque su importancia radica en movilizar de forma integral unas y otras. Ahora bien, si partimos de que el sistema educativo en nuestro país está organizado por niveles y que la educación obligatoria incluye desde el preescolar hasta el bachillerato, es conveniente comprender que las competencias de una persona adulta tienen sus bases en esta escolarización previa, razón por la cual es interesante conocer y comprender los once ámbitos de formación con base en los cuales se declara el perfil de egreso de la educación obligatoria en México: Lenguaje y comunicación; Pensamiento matemático; Exploración y comprensión del mundo natural y social; Pensamiento crítico y solución de problemas; Habilidades socioemocionales y proyecto de vida; Colaboración y trabajo en equipo; Convivencia y ciudadanía; Apreciación y expresión artística; Atención al cuerpo y la salud; Cuidado del medio ambiente; Habilidades digitales.

Estos ámbitos se expresan en competencias genéricas, las cuales, en el bachillerato y en la educación superior, se complementan con competencias disciplinares, por áreas del conocimiento, y competencias profesionales.

No obstante, en atención a la expectativa de quien preguntó, completé la respuesta afirmando que las competencias que giran en torno a los once ámbitos son fundamentales porque son vehiculares –como analogía–, es decir, conducen y favorecen el desarrollo entre sí, así como el desarrollo de competencias más complejas como las disciplinares y profesionales. Para ampliar la respuesta, y con la intención de resaltar la importancia del avance gradual de una competencia en la trayectoria por la educación obligatoria, propuse un ejemplo a partir del primer ámbito de formación, Lenguaje y comunicación, tal como se declara en el plan y programas de estudio Aprendizajes Clave de la Secretaría de Educación Pública, publicado en 2017: Niña, niño, adolescente y joven, en su rol de estudiante, en preescolar, usa el lenguaje para relacionarse con otros; expresa emociones, gustos e ideas en su lengua materna; y comprende algunas palabras y expresiones en inglés.

En primaria avanza, porque comunica sentimientos, sucesos e ideas tanto de forma oral como escrita en su lengua materna; en el idioma inglés, describe necesidades, situaciones de su pasado y del entorno. En secundaria, su desempeño implica también que utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples propósitos e interlocutores; describe en inglés experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones, opiniones y planes. En bachillerato, su desempeño refiere que se expresa con claridad de forma oral y escrita en su lengua materna; identifica las ideas clave de un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas; se comunica en inglés con fluidez y naturalidad.

En los niveles de primaria y posteriores, si es hablante de una lengua indígena, también aprende a comunicarse en español de forma oral y escrita.

Con base en el ejemplo se puede afirmar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes inician el desarrollo de las competencias aprendiendo a expresarse de forma oral mediante frases sencillas –algunas de ellas aprendidas en el contexto del hogar–, hasta lograr hacerlo de forma oral y escrita con formatos más elaborados y complejos –aprendidos en el contexto de la escuela–, para resolver la necesidad de comunicarse e interactuar en su entorno, lo cual es fundamental para su aprendizaje en otros ámbitos de formación y en todos los niveles educativos, incluso cuando forme parte del contexto laboral y profesional. Es decir, desde la educación preescolar inicia el desarrollo formal de las competencias y, conforme avanzan hacia niveles posteriores esas competencias siguen en desarrollo; y es deseable que todos los estudiantes logren un desempeño satisfactorio según su etapa formativa, movilizándose de un nivel de dominio inicial, a un nivel básico, pasando a un nivel autónomo, hasta lograr un nivel estratégico en cada competencia. Una competencia no se desarrolla de una vez y para siempre, refiere a una actuación en constante perfeccionamiento.

Una pregunta más versó sobre cómo enseñar para el desarrollo de competencias. Las estrategias que suelen ser efectivas para ello son las que promueven el aprendizaje basado en preguntas, problemas y proyectos, que toman en cuenta los intereses de las y los estudiantes, fomentando su participación con base en la indagación, investigación, creatividad, colaboración y motivación, a partir de casos hipotéticos o casos reales del contexto para aprender desde la formulación del problema hasta una solución parcial o total, o bien, la recomendación de cómo implementar dicha solución. Estas estrategias tienen como base de la conceptualización del estudiante en un rol activo con el contexto para un aprendizaje situado, profundo y reflexivo. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje se corresponden con la definición del concepto de competencia propuesto por Sergio Tobón, quien afirma que es una actuación integral de la persona para abordar los problemas del contexto, integrando el saber ser (moviliza actitudes y valores), el saber hacer (moviliza habilidades y destrezas) y el saber conocer (moviliza conocimientos), con compromiso ético e idoneidad. El contexto rodea y reta creativamente a la persona que quiere aprender.

En resumen, enseñar es un desafío. Enseñar para el desarrollo de competencias es un desafío mayor. Agradezco su lectura atenta y le invito a reflexionar sobre sus competencias, ¿en cuáles desea mejorar su desempeño? Recuerde que es fundamental aprender a mejorar en el lenguaje y la comunicación.

