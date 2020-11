El comal educativo, o como cuando queremos distribuir calidez

El fin de semana conversé con mis hermanas sobre los aprendizajes ante los problemas de salud. La diversidad de relatos y narraciones de experiencias, opiniones y debates resultó en una mañana de esas que dejan huella. Todas mujeres, todas laborando, todas con familia, todas con situaciones de salud y un ímpetu de vida, esfuerzo y compromiso que incluso nos sorprende un tanto al descubrirnos en esta faceta de “somos imparables”. No cabe duda que en la década de los cuarenta y cincuenta la belleza de la mujer deslumbra. Y uno de los relatos giró en torno a la creatividad en la cocina. Mi caso ha sido una experiencia de poca cocina y mucha biblioteca, así que me esforcé por comprender el paso a paso de una receta, y lo único que me permitió seguir el hilo conductor fue hacer una analogía entre el lenguaje culinario y mi lenguaje educativo. De la analogía surgió este texto como un tributo a mis hermanas, mi madre y abuela, y a todas las mujeres que ahora elegimos dónde y cómo queremos ser y estar.

Paso uno. Verifica si cuentas con los utensilios. Pues no, hubo que salir en polvoreada para comprar desde batidora hasta sartén y cernidor o cedazo, según se entienda, u objeto para pasar los polvos por una malla para deshacer los grumos. Aquí empezó mi cabeza a traducir los signos culinarios a signos educativos: los docentes somos cernidores para más de un estudiante; habría que ver con cuántos grumos llegan a nuestro espacio educativo. Qué decir de la sartén, somos como la colección de la abuela, de todos tamaños, formas y cubiertas, de preferencia de teflón para evitar que los estudiantes “se queden pegados”. Y por supuesto, la batidora es mejor con múltiples velocidades porque no todos los estudiantes se “incorporan a la masa” crítica al mismo ritmo; algunos se quedan en modo cero para ahorro de energía y se requiere tremenda fuerza para incorporarlos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Paso dos. Verifica si cuentas con los ingredientes. ¿Todo eso se requiere? Ahora comprendo mejor a los personajes de Mafalda, su madre que prepara de comer una sopa simple y llana, y ella que protesta y reniega de la sopa. Cocinar lasaña como platillo y pan de elote como postre requiere tantos ingredientes como una clase en posgrado, es como un ritual que exige una planeación por competencias distinguiendo con sabiduría ancestral lo siguiente:

Competencia conceptual: por qué Barilla y no otra marca; por qué hierbas frescas y no deshidratadas; por qué mantequilla con o sin sal; la lista continúa. Estimadas y estimados docentes, ¿ven algún parecido con nuestras clases y estudiantes?

Competencia procedimental: son tantos minutos, no más de batido, y se incorpora primero este ingrediente y luego tal, cuidado de no perder la consistencia; presta atención al tiempo de cocción, que no esté encendido el aire acondicionado porque no queda la pasta, y si no se logra la consistencia es mejor tirarla y repetir el proceso –cómo, ¿tirarla así nada más? Por supuesto, me pasó; ni mis queridas mascotas intentaron comer el resultado fallido del primer intento–. El tiempo, la temperatura, la combinación de frío y calidez en el ambiente, la perseverancia de uno y otro intento hasta lograrlo; vaya, es como cuando damos clase, organizamos actividades y evaluamos tareas, ¿aprecian la analogía? El punto es que no podemos “tirar”, necesitamos insistir y confiar.

Competencia actitudinales: y agradece mientras lo haces, haz una plegaria, encomiéndate a Dios, canta y baila. Esto constituye como una oda a la esperanza –oda: composición poética de tono cantado, como una alabanza y reflexión de quien la compone–. Ahora puedo comprender mejor por qué, al final de una oda, quien la compuso quiere que todos se deleiten con el resultado de tanto esfuerzo exigido. Una vez más, cualquier semejanza con nuestro espacio de clase y ambiente de enseñanza es para su consideración.

Paso tres. Del uso del comal. En este punto no lo pude evitar, imaginen mi carcajada. No contar con horno de estufa no es pretexto y la encomienda de mis hermanas era clara: puedes hacerlo. Como si mi abuela, q. e. p. d., cobrara presencia en la charla y la convirtiera en una especie de hiperrelato con un enlace espiritual: comal. Se usa para distribuir el calor y evitar que se “queme” lo que se coloca encima, guiso y masa dentro de una sartén sobre el comal. Dicen ellas que me viene bien, así que lo hago para buscar el equilibrio entre la salud física, mental y espiritual. Es un hecho que muchas veces he experimentado el poder del comal en el salón de clases: qué perfección de distribución del calor para el ambiente de enseñanza y aprendizaje. Un signo educativo agregado a mi vocabulario pedagógico.

Lo hice, platillo y postre sobre comal como un reconocimiento y agradecimiento a las hermanas, mamás y abuelitas, mujeres competentes para alimentar la barriga, la mente y el alma. Comparto la analogía con mis colegas, docentes de vocación, como una oda a la enseñanza con el equilibrio del comal.