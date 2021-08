La Unicef –Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia– resalta la importancia y urgencia del regreso de niños, niñas y adolescentes a clases presenciales en el ciclo escolar 2021-2022. La organización, en congruencia con su objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia, afirma que el cierre prolongado de las escuelas está afectando de forma negativa a toda una generación porque se ha interrumpido el logro de los aprendizajes esperados para un desempeño competente. En este sentido, se ha pronunciado en favor del regreso a clases presenciales, convocando a los países para mitigar las afectaciones ocasionadas por la pandemia a más de un año de cierre de las escuelas.

De modo particular en México, el Inegi llevó a cabo la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-ed) 2020 –información disponible en la página web del Instituto–, con el objetivo de “conocer el impacto por la cancelación provisional de clases presenciales en las instituciones educativas del país, para evitar los contagios por la pandemia…, en la experiencia educativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”. En esta ocasión, la finalidad es compartir con ustedes algunos de los principales resultados de la encuesta, abonando a la reflexión.

El Inegi informa que, del total de la población en el país con edad entre 3 y 29 años, el 62 por ciento, que equivale a 33.6 millones de estudiantes, estuvieron inscritos en el ciclo escolar 2019-2020. Del total de inscritos, 738 mil no concluyeron el ciclo escolar, de los cuales 435 mil no lo lograron por razones asociadas a covid-19. Las principales razones de no concluir el ciclo escolar son: Perdió contacto con su(s) maestro/a(s) o no pudo hacer las tareas, Alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o se redujeron sus ingresos, La escuela cerró definitivamente, Carecía de computadora, otro dispositivo o de conexión a internet, Otro motivo (escuela cerró temporalmente, por ejemplo).

Ahora bien, en el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones de estudiantes, pero 2.3 millones no se inscribieron por covid-19, informando las siguientes razones: Considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje (26.6 por ciento), Alguno de sus padres o tutores se quedaron sin empleo o cerró el lugar donde trabajaban (25.3), Carece de computadora, otros dispositivo o de conexión a internet (21.9), La escuela cerró definitivamente (19.3), El padre, madre o tutor no puede estar al pendiente de él o ella (4.4), Un familiar enfermó o falleció por covid-19 (2.6).

La encuesta incluyó también una pregunta en relación con “la disponibilidad para asistir a clases presenciales si el Gobierno lo permite en el ciclo escolar actual”. Las posibles respuestas son “Mucha disponibilidad”, “Algo de disponibilidad” y “Poca o nada de disponibilidad”. Para el grupo de edad entre 3 y 18 años, las respuestas son: 59.5 por ciento, 16.6 por ciento y 23.9 por ciento, respectivamente. Prácticamente los mismos porcentajes del grupo de edad entre 19 y 29 años.

El Instituto informa otros resultados relevantes como el incremento en el gasto familiar como consecuencia de las clases en modalidad a distancia o virtuales, y las ventajas y desventajas percibidas sobre estas, contenido que espero compartir con ustedes en una siguiente publicación. Por lo pronto, la información referida marca la pauta para la reflexión porque las cifras son contundentes: muchos niños, niñas y adolescentes abandonaron la escuela en el ciclo escolar 2019-2020 por covid-19, las cifras aumentan en el ciclo escolar 2020-2021 y, pensando a futuro, más de la mitad de las personas encuestadas opina que tienen mucha disponibilidad para asistir o permitir a los menores de edad a su cargo el acudir a la escuela si el Gobierno lo permite.

La Unicef convoca a padres y madres, estudiantes, docentes y comunidad en general a tener confianza en las medidas de seguridad que se implementen en las escuelas. Sin embargo, Astrid Hollander, Jefa de Educación de Unicef en México, advierte que es fundamental planificar e implementar campañas de sensibilización y comunicación sobre las medidas adoptadas para favorecer esa confianza. Ojalá que todos podamos colaborar de forma consciente.