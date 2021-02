Estrés en la evaluación, ¿cuál es la intención?

Durante tres semanas he compartido con ustedes textos sobre motivación, actitud, emoción, hasta enlazar con el estrés. Es momento de hacer un giro para centrar la atención en un aspecto que moviliza todo lo anterior: el hecho de que nos evalúen. Tanto en el contexto del hogar, como en el contexto escolar y laboral, combinados hoy en día en un mismo espacio para muchas personas, el saber que alguien evaluará lo que usted o ella o él o nosotros hacemos, decimos, aprendemos, y los resultados de todo ello, suele ser motivo de estrés. Recordemos que el estrés se vincula con la motivación (cuánto quiero hacer eso que me piden o debo hacer), la actitud (lo hago porque quiero, porque puedo, porque debo), la emoción (hacerlo me lleva a experimentar sentimientos o sensaciones favorables para mi salud o desfavorables para mi salud, lo cual condiciona las decisiones por tomar).

Usted mencione la palabra evaluación a cualquier persona y su reacción es inmediata, desde un escalofrío hasta dolor de cabeza, cualquiera que sea su rol a considerar en la evaluación, por ejemplo, como estudiante: su aprendizaje, actividades, tareas, exámenes, su honestidad académica, etcétera. Como docente: su desempeño, si enseña, cómo enseña, sus actitudes, su rasgos de personalidad, su ética como profesional de la enseñanza, etcétera. Como empleada o empleado: su trabajo para la empresa u organización, sus actitudes, los resultados que aporta, su ética laboral, etcétera. Como mamá o papá: (…) puntos suspensivos porque la lista es amplia, ¿en qué aspectos se evalúa a mamá o papá?, ¿se podría expresar en una palabra, ética? Usted puede continuar la lista de oficios, roles y funciones. Lo que sea que se quiera evaluar, la reacción en la persona no se hace esperar.

Aquí el punto de reflexión es doble: ¿Quién evalúa? ¿Para qué se evalúa? Si usted lo aprecia, la pregunta central no es qué se evalúa, eso es lo de menos, lo que suele generar estrés es quién o quiénes harán la evaluación y con cuál intencionalidad, que en diversos escenarios ambas preguntas van de la mano. Si se evalúa para identificar aciertos y desaciertos con la intención de corregir y mejorar, revisando el proceso que se siguió y el esfuerzo invertido, con una intención constructiva para establecer acuerdos con periodos de tiempo, cuidando los resultados y también la relación entre las personas implicadas, la probabilidad de superar el estado de estrés es alta y el sentido de lealtad de la persona hacia quien o quienes evalúan se fortalece; incluso, llegado el punto en el que la persona en situación de evaluación ya no logra los resultados deseados o requeridos, pero recibió un trato digno, la persona suele aceptar, incluso agradecer aun cuando pierda el trabajo, o pierda la oportunidad de acreditar en ordinario y deba pasar a extraordinario, o pierda la oportunidad de un ascenso en el trabajo, etcétera.

No obstante, si se evalúa solamente para identificar desaciertos, desacreditar, poner en evidencia ante otros, con una intención punitiva y no constructiva, haciendo énfasis en el resultado no logrado, sin importar el proceso de arribo, el esfuerzo, restando importancia a la relación entre las personas implicadas, la probabilidad de superar el estado de estrés es mínima o nula, y se diluye la posibilidad de que la persona asuma una actitud de lealtad hacia la escuela, la empresa, la organización, la marca, la familia, entre otras formas de nombrar al grupo o el colectivo del cual forma parte.

Si la persona que evalúa es percibida con autoridad ética para hacerlo, porque genera confianza y se le reconoce como persona y su pericia (la pericia se define como “sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte” según la Real Academia de la Lengua Española), es probable que su intencionalidad al evaluar sea constructiva. Si quien evalúa es percibido sin autoridad ética, es probable que se dude de su intencionalidad. La persona y la intención aportan sentido a la evaluación, y tan importante es cuidar el resultado como la relación entre las personas. La lealtad hacia la escuela, la empresa, la familia, gira en torno a quien o quienes las representan y quienes ejercen la función de evaluar.

Si bien es cierto que el estrés en las personas está presente día con día, la probabilidad de superar ese estado de desequilibrio emocional y mental es influida por la escuela, la empresa, la organización, la familia, el colectivo de que se trate y las personas que las dirigen. En un momento de evaluación, cuando las personas son adultas, la vivencia del estrés merece cuidado y atención; pero, cuando las personas son menores de edad, la vivencia del estrés demanda y exige atención de parte de las personas adultas a su cargo. ¿Está presente la ética en el actuar de estas personas? Lo invito a leer la respuesta en la publicación de la próxima semana.