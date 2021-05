La emoción del encuentro con los amigos en el aula

El regreso a clases en las escuelas está ocurriendo. ¿Están emocionados? Niñas y niños sí, profesoras y profesores probablemente, y es casi una certeza que mamá y papá también. ¿Qué los hace estar emocionados? El encuentro con los amigos, el salir de casa, la expectativa del recreo, la mochila con los útiles escolares, el uniforme de deporte, entre otros motivos. Niñas y niños, sobre todo de educación preescolar y primaria, saben, porque lo saben muy bien, que en la escuela tienen una especie de exclusividad y atención personalizada que pudieron haber perdido en casa. Allí, cuando escuchan su nombre en boca de la profesora o el profesor saben que es para decir algo a alguien que los escucha y les anima; allí, en el aula, se sienten de nuevo en familia con los amigos.

¿Qué es la emoción? Una emoción es un movimiento del ánimo, algo ocurre que nos sacude, pudiera decirse que estamos con-movidos. La etimología o raíz de la palabra en francés émouvoir, proveniente del latín emovere, término compuesto por ex que significa “hacia fuera” y moveré que significaba “remover, sacar de un lugar, retirar, sacudir”. Los pequeños están conmovidos por el regreso a la escuela, como Sofía, cuya historia puede conocer si continúa la lectura de este texto hasta el final.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por supuesto que la experiencia de cada niña o niño es diferente, como diverso es el ambiente de aprendizaje que cada profesora o profesor hacen posible en el aula. Asumo que, en general, los pequeños quieren ir a la escuela porque quieren jugar con los amigos y aprender. Con este punto de referencia, se puede afirmar que la emoción del regreso a la escuela, después de un ciclo escolar y medio con clases en casa, puede describirse como emocionante. De acuerdo con Carol Dweck, psicóloga estadounidense, estudiosa de la personalidad, el desarrollo y la motivación de niños y adolescentes, afirma que las razones o motivos que ellas y ellos persiguen se denominan metas académicas, las cuales pueden ser el querer aprender, querer lograr una felicitación de parte de la profesora o profesor, o bien, lograr la aprobación de parte de sus padres, sus abuelos, o los adultos que le puedan premiar por sus logros en la escuela. La autora afirma que lo deseable es que niñas y niños desarrollen su mentalidad de crecimiento, es decir, su disposición de aprender mediante el esfuerzo, la perseverancia, la tenacidad, aprendiendo incluso del fracaso o las equivocaciones, no solo de los aciertos.

En una línea coincidente, el psicólogo alemán Reinhard Pekrun, estudioso del desarrollo de las emociones de logro en niños y adolescentes. Sostiene que las emociones se pueden “activar” en el aula y que ello influye en el pensamiento, afectos, motivación y comunicación de los estudiantes, es decir, en el desarrollo de su identidad, personalidad y bienestar emocional. Por esta razón, el autor convoca a profesoras y profesores a comprender y gestionar las siguientes situaciones en el aula:

Primero. Favorecer las emociones positivas activadoras: Disfrute, Esperanza, Orgullo.

Segundo. Ayudarles a manejar las emociones negativas activadoras: Ansiedad, Enfado, Vergüenza.

Tercero. Evitar en la clase las emociones negativas desactivadoras: Aburrimiento, Desesperanza.

Profesor o profesora puede activar las emociones con “carga positiva”, que hace que los estudiantes disfruten la clase, refuercen la esperanza de lograr lo que quieren y aprendan en cada intento, así como la satisfacción y el orgullo de saber que pueden lograrlo y ser reconocidos por ello. Pueden ayudarles con acciones, palabras o frases cuando perciben que ellas y ellos manifiestan ansiedad, enojo o vergüenza. Y lo que cada profesor ha de evitar es desarrollar su clase de tal forma que niñas, niños o adolescentes prefieran estar en otro lugar porque la clase “desactiva” su interés, ya sea porque les aburre, o bien porque la actitud de su profesor los moviliza hacia la desesperanza.

Sofía me contó su historia de cómo ha sido el regreso a la escuela, primer grado de primaria; conversar con ella por videollamada me conmovió. Lo mejor de regresar a la escuela es platicar con sus amigos y jugar a las atrapadas, aunque “solo nos tocamos el pelo, o algo así por la sana distancia”. No le gusta que no puede abrazar a su mejor amiga, Sofía, se llama como ella, y le dice Sofi. Le gustó conocer a nuevos amigos que se sumaron a la clase ese día. Cuando juegan a las atrapadas pone en práctica maniobras evasivas que aprendió en el parque cercano a su casa, allí le enseñaron cómo saber alejarse para que los otros niños se cansen y no la alcancen; “yo aprendí esa técnica”, me dice con mucho orgullo.

Mencionó a dos maestras, Mariné y Ana María. En la clase de ese día, la maestra Ana María les enseñó sobre nombres propios y comunes. Me dice que ella levanta la mano cuando quiere participar y cuando su respuesta “es correcta”, su maestra le dice “excelente Sofía”, y agrega “yo me emociono” acompañada de una hermosa expresión; le pregunto qué emoción es esa y responde “alegría”, igual que su maestra, cuando ella y sus amigos de clase responden algo bien, “mi maestra se alegra”, “cuando no sabemos la respuesta ella nos dice que volvamos a pensar y ya, ya sabemos”. Le pregunto qué hace con sus manos cuando siente esa alegría, ella hace un movimiento de brazo derecho doblado hacia arriba, puño cerrado y luego baja el brazo con fuerza. Ella aclara que cuando no sabe qué responder, “volteo para un lado del salón, para el otro, miro todo”, moviendo sus pequeños ojos mientras me muestra esa acción, “vuelvo a pensar, entonces me acuerdo y respondo”, y cuando alguno de sus amigos responde bien, “me emociono y aplaudo”.

Le pregunté qué le gustó de lo que hizo su maestra en clase ese día, me dice que explica bien, que les da ejemplos; entonces le ofrecí hacer un ejercicio, le mencionaría algunas palabras y ella me diría si es un nombre propio o común. Le mencioné su nombre, “propio y con mayúscula”, el nombre de su mamá, “propio”, el nombre de su papá, “propio”, computadora “común y sin mayúscula”, pajarito, “común”, “Lilí y Totó”, dudó unos segundos y con una expresión de alegría responde “propios” (son los nombres de los pajaritos que tiene en casa). Excelente, le dije, se podrán imaginar su tremenda emoción.

En pandemia disfrutaba hacer videollamadas con su amiga Sofi, ahora que la ve en la escuela también quiere seguir haciéndolas, y más cuando son pijamadas porque su papá le da un chocolate después de cenar, para “aguantar estar despierta”. A la escuela llevan un snack, a ella le gustan las salchichas con pepino, sándwich, tomates pequeños, uvas. Pero antes se lava bien las manos y luego a jugar en el receso.

Le pedí que cerrara sus ojos y me contara lo que más le gustó de ese día de clases, inmediatamente lo hizo y me narró sin parar un relato sobre la clase de arte en la que hizo un dibujo, “me gustó el resultado, aunque es un poco chistoso”. Ella y sus compañeros escucharon diferentes palabras y la instrucción fue elaborar un dibujo representando eso que habían escuchado. Su dibujo es “un poco parecido al escudo de la bandera de México, solo que en vez del águila devorando una serpiente, dibujé un tigre comiéndose a la serpiente, y una persona que lo estaba viendo comiéndose una lasaña, y también un sol sonriendo comiéndose un taco con lechuga y tomate”.

No dejaba de sonreír, y vuelve a decir, “me salió chistoso”. Hizo su dibujo en el cuaderno de arte “con hojas de cebollita” (para calcar) y “hojas como de cartulina”, representando con sus manos el tamaño del cuaderno y el tipo de papel.

Muchas gracias hermosa Sofía por tu alegría y tu dibujo. Tu relato ayuda a comprender mejor la belleza de activar las emociones en el aula y el valor de regresar a la escuela al encuentro con los amigos.