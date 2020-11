Lenguaje educativo para entendernos mejor

Las personas nacen con intención, disposición y necesidad de comunicarse con los demás. El lenguaje es la facultad de las personas para expresarse, comunicarse con otros a través de la lengua con la finalidad de relacionarse y entenderse, además de resolver una necesidad. Todos compartimos una lengua que aprendimos en nuestro hogar, nuestra comunidad familiar, nuestro país; lengua que se caracteriza por un vocabulario, palabras y reglas para hablar y escribir de forma correcta. Esas palabras y reglas configuran un sistema de “signos” que compartimos como grupo o comunidad, signos orales, escritos y corporales.

La afirmación acerca del lenguaje refiere a “la facultad”, es decir, un derecho de la persona, su posibilidad de distinguirse desde el nacimiento por comunicarse y socializar con otros a través de una legua aprendida en un entorno familiar y social específico; de aquí la usanza de decir “lengua materna”, porque suele ser una figura materna quien inicia la enseñanza de la primera lengua que se aprende en la niñez.

El lenguaje de esa figura materna, sea la madre, el padre o alguna persona adulta a cargo de la crianza y la educación desde la infancia, influye de manera decisiva en el habla del niño y de la niña, tanto en el lenguaje oral (palabras, frases, sonidos) como en el lenguaje no verbal (gestos, señas, mímica); influye también en la forma en la que se expresa y hace uso de la lengua, si se expresa o no de forma correcta, y si lo hace con una actitud de respeto o no, con intención de entenderse con los demás o con otra intención. Niño y niña aprenden las palabras, las formas y las intenciones de las personas con quienes interactúa y convive en su hogar, en la escuela y en otros espacios.

Ellos aprenden la lengua mediante actos: hablando y escribiendo. Desarrollan el habla mediante el acto de hablar (pronunciando las palabras o signos orales tal como los escuchan en casa) y desarrollan la escritura mediante el acto de escribir (mediante signos escritos tal como le enseñan en casa y escuela). Cada palabra la asocian con un significado, de tal forma que van llenando de contenido, de sentido y significado cada palabra que aprenden. Por eso es deseable que el lenguaje que se les enseña les permita expresarse de forma correcta, para lograr la socialización y el entendimiento con otras personas.

El lenguaje potencia el aprendizaje. En la medida en la que el niño y la niña desarrollan su lenguaje, favorecen su pensamiento, inteligencia y conocimiento. En este sentido, es vital la participación del docente en la escuela para enseñarles a enriquecer su habla materna y construir poco a poco un lenguaje formal que les permita migrar de significados compartidos en su contexto familiar hacia significados compartidos en el contexto escolar y con la familia humana. Al respecto, puede ser de su interés la lectura del libro ¿Cómo empieza el lenguaje? Descubrir, explorar y favorecer la comunicación temprana, de Beatriz Ituero y Marta Casla, año 2017, Barcelona, editorial Graó, Colección Biblioteca de Infantil 42. Los comienzos del lenguaje ilustran muy bien los obstáculos en la comunicación de las personas adultas.

El lenguaje con el cual nos expresamos y comunicamos puede distinguirse por ser educativo: un lenguaje respetuoso y claro para hacer sentir a las demás personas motivadas, seguras y confiadas de hablar, decir y expresarse. Un lenguaje educativo para que niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, usted y todos aprendamos a comunicar ideas, a expresar emociones y sentimientos, a socializar e interactuar con otras personas, a resolver una necesidad y pedir ayuda; con estas bases, cada quien sabrá comunicarse procurando el entendimiento con los demás, sabrá escuchar y solicitar ser escuchado o escuchada, sabrá usar apropiadamente el lenguaje según el contexto, el momento y las personas. Todos aprendemos palabras, formas e intenciones. Muchos podemos hablar, decir, expresarnos y comunicarnos, aunque no todos saben hacerlo de la forma correcta. ¿Usted quiere usar el lenguaje educativo?