Lo que más me gusta de la vida es ver la mesa llena aunque falten sillas. Esta es la respuesta de mi madre cuando le pregunté qué es lo que más le gusta de su día a día. Pongamos en contexto la expresión. En casa de mi madre la mesa se acompaña de seis sillas, antes eran ocho hasta que alguien la convenció de pasar a una con seis, un lamento; sus 12 hijos con sus respectivas familias con más de dos integrantes, más de 30 nietos y bisnietos, imagine usted lo usual de la expresión “mesa llena” más sillas y bancos agregados.

Mi madre es generosa y da de comer a toda persona que lo necesite, alimentarle en cuerpo y alma es su mejor virtud. La visitan también los pájaros porque ella mastica tortilla de maíz y les brinda migajas de masa como alimento. La conocen muy bien los vecinos, en la parroquia, los ambulantes, los vendedores, personas indigentes, todos llegan a su casa porque allí hace el milagro de repartir el pan.

Cuando le dije que quería hacerle una preguntas para conocer sus historias de mujer me observó con ojos curiosos, cosa que no es nada raro porque con frecuencia otras personas me ven como preguntándose “y ahora qué quiere”, sean estudiantes, colegas, hermanos y demás personas. Ella es una gran historia de nueve décadas, de la cual se desprenden diversos microrelatos, uno de los cuales deseo compartirles en este texto.

Ella me dirá que dedique este texto a todas las madres y me gusta imaginar que atiendo su petición. Quien se vea reflejada o a quien vea usted reflejada en estas letras es mera serendipia, es como cuando ocurre un hallazgo valioso de manera fortuita o casual.

Contemplando las maravillas del Señor. Así inicia su día, me dice. En la madrugada salgo al portal de mi casa a contemplar el universo y lo disfruto, volteo a mi derecha y veo el sol saliendo, volteo a mi izquierda y veo las plantas y flores; ya después de ese gozo me vuelvo a acostar. Me río. La he visto madrugar e imagino el tiempo que le llevó acostumbrarse al hecho de regresar a la cama para descansar un poco más en vez de iniciar la faena en la cocina.

Vuelvo a despertar a las ocho de la mañana, continúa. Salgo al patio a contemplar el sol, me agrada sentir lo calientito de frente, detrás, me doy vuelta para que me caliente completita. Sigo sonriendo por su imagen en pijama al sol.

Luego disfruto el desayuno. Mi madre dejó de hablar porque se humedecieron sus ojos, voltea y me dice, primero ustedes (se refiere a nosotros sus hijos) disfrutaron de lo que les daba de comer, ahora disfruto lo que ustedes me dan a mí. Permanece en silencio por algunos segundos. La espero con mi mano en la suya.

¿Qué más? Le pregunto. Recupera su fuerza y dice que disfruta sus plantas, son una terapia para mí, afirma. Les hago cariños, muevo la tierra, quito la basura, siembro nuevas semillas y observo cada día cómo aparece la planta, cómo sale una hoja o dos, luego más, cómo crece. Contemplo los rosales, los toco, a las rosas les hago más cariño y las nombro, les digo que son hermosas. Las rosas amarillas son batallosas, dice. Continúa su relato: Y les digo, bueno niña qué quieres, ya te regué, ya te aflojé la tierra, ya te puse abono, qué quieres; siento que me escuchan. El otro día le dije a una, a ver chiquita, si no me vas a dar flores te voy a cortar, de raíz. Y mira hija como cosa de no creerse que ahora no deja de dar flores. Nos reímos juntas, mi madre, mi hermana y yo, las tres; estábamos disfrutando un café por la tarde en un lugar vacacional porque mi hermana y su esposo celebraban muchos años de matrimonio.

Incluso las rosas le obedecen, exclamamos mi hermana y yo a coro. Claro, dice, ellas me escuchan, las flores, y me gusta compartir flores con mis hijos, mis vecinas, me gusta regalar lo que es hermoso. Tremenda su frase, digna de respeto y reverencia.

Ella continúa. Disfruto leer las lecturas de la misa, el librito de los cinco minutos y el rosario de la misericordia. Me da sueño y me duermo, luego me levanto a tomar agua y sigo. Lo leo porque tiene mucha enseñanza y eso me ayuda a crecer espiritualmente, lo noto por la sabiduría, es que veo la sabiduría en otras personas, me dice. Y eso me hace sentir agradecimiento al darme cuenta que todavía hay gente buena en el mundo. Yo deseo hija que otras personas puedan sentir eso, agradecer, disfrutar. Eso es lo que quiere el Señor, que nos quedemos con eso bueno dentro y lo compartamos con los demás y lo veamos en los demás…

Mi madre siguió contando su historia diaria, solo que este texto requiere puntos suspensivos. Quizá, es probable que en otra ocasión les comparta otro de sus microrelatos. Baste por lo pronto una frase más: “Esta plática, hija, es una enseñanza”. La amo. Honor para ella que por eso el título lleva su nombre: Madre. Amalia.