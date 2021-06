Motivación, aprendizaje y rendimiento académico

El regreso a clases es un tema que nos convoca. Sistema educativo, sistema de salud, sociedad civil, padres de familia, profesoras y profesores como profesionales de la enseñanza, estudiantes de todos los niveles educativos, todos estamos llamados a reflexionar sobre este tema. En mayo del año en curso se publicó un artículo titulado ¿Abrir o no las escuelas en México durante la pandemia de covid-19?, de Brenda Torales Herrera y Miguel Munguía-Rosas, en la revista de divulgación Avance y Perspectiva del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en cuya conclusión afirman que “prolongar el cierre hermético de escuelas sin el menor contacto con la presencialidad puede tener efectos devastadores a corto, mediano y largo plazo no solo en escolares, sino en la sociedad en general. Pese a que no existe un riesgo cero, es necesario abrir la escuela de forma cautelosa y evaluar cada paso en la reapertura antes de continuar con el siguiente. La escuela de la nueva normalidad no será la que conocimos previo a la pandemia”.

El regreso a clases en la nueva normalidad es un concepto que nos invita reflexionar a partir de la siguiente interrogante: ¿Cómo perciben los estudiantes el hecho del regreso a la escuela? La percepción implica que se activan diversos canales para hacer llegar información al cerebro a través de los sentidos (vista, oído, gusto, olfato, tacto, movimiento y conocimiento del cuerpo) para percatarnos de lo que nos rodea, e implica que nuestro cerebro procesa esa información y activa, a su vez, otros procesos cognitivos y emotivos que nos permiten interpretar la realidad. En esta interpretación del entorno que nos rodea influyen nuestras creencias, preferencias y motivaciones, y es deseable que la interpretación pueda volverse cada vez más rica y compleja conforme vamos pasando de una etapa a otra en el desarrollo como persona. En este sentido, es deseable que la percepción de niñas y niños en relación con la importancia de ir a la escuela pueda enriquecerse cada vez más conforme avanzan en el sistema educativo hacia niveles superiores.

Es probable que, tanto niñas y niños, como adolescentes y jóvenes, perciban el regreso a la escuela como favorable, sobre todo por la posibilidad de interactuar con los amigos, de conversar, jugar, aprender y motivarse unos a otros. Ahora bien, considerando que en el transcurso del ciclo escolar actual 2020-2021 los estudiantes en los diversos niveles educativo han logrado de forma parcial los aprendizajes esperados, la escuela de la nueva normalidad convoca a profesoras y profesores a enriquecer su perspectiva de cómo enseñar y cómo evaluar, porque además del atraso en cuanto a dichos aprendizajes según lo establecido en el plan y programa de estudios de cada grado escolar, los estudiantes han experimentado durante la pandemia diversas situaciones que los han movilizado hacia estados emocionales de mayor vulnerabilidad, es decir, su percepción puede ser más influenciable en relación con su motivación para asistir a la escuela y lograr un rendimiento académico deseado.

El estudio del rendimiento académico se ha asociado con múltiples variables de naturaleza cognitiva y motivacional. Con base en una revisión de la literatura especializada sobre el tema, encontramos que los factores incidentes en el rendimiento académico son diversos, tanto personales (por ejemplo, perfil motivacional, estilo de aprendizaje, rasgos de personalidad), como sociales (por ejemplo, estructura familiar, clima educativo familiar, nivel de escolaridad de los padres); y, escolares (por ejemplo, relación con el docente, clima o ambiente de clase). Entre estos factores, en el caso de estudiantes de educación secundaria, bachillerato y universidad, ha sido de interés investigar la relación entre rendimiento académico y perfil motivacional, es decir, la combinación de razones que motivan a los estudiantes por asistir a la escuela. La literatura revisada indica cuatro perfiles motivacionales cuya relación con el rendimiento académico es significativa, y la fuerza de esta relación aumenta del primero al cuarto:

Primero. Un perfil motivacional de estudiantes que quieren aprender y muestran interés por los contenidos de la clase.

Segundo. Un perfil motivacional de estudiantes que quieren aprender, y quieren también lograr mejores calificaciones que los demás.

Tercero. Un perfil motivacional de estudiantes que quieren aprender, y quieren también acreditar para evitar dar una mala imagen ante los demás (compañeros de clase, docentes, padres de familia que les ofrecen incentivos y premios).

Cuarto. Un perfil motivacional de estudiantes que quieren todo: aprender, lograr mejores calificaciones que los demás y, además, evitar dar una mala imagen ante los demás.

Con base en esos hallazgos, decimos que cada institución educativa tiene la obligación de valorar el rendimiento académico de los estudiantes con la intención, por un lado, de prevenir la deserción y el fracaso escolar y, por otro lado, de potenciar el rendimiento motivando a los estudiantes a dar su mejor y mayor esfuerzo, escenario en el que la figura del docente es fundamental –como mediador entre los contenidos curriculares que quieren comprender los estudiantes y su aprendizaje–.

Es deseable que en cada escuela se implementen acciones para que los estudiantes transiten por un proceso de adaptación en el reingreso en las condiciones de la nueva normalidad. En este proceso de adaptación es fundamental que profesoras y profesores reflexionen sobre las mejores estrategias de enseñanza y de evaluación de los aprendizajes, y su expresión en el rendimiento académico deseado. De modo particular, los estudiantes menores de edad requieren ser guiados y motivados en sus procesos de aprendizaje, desde la percepción, atención y concentración, hasta lograr la comprensión de los contenidos en cada clase. En este recorrido de un aprendizaje guiado hacia un aprendizaje autónomo, cuando ellas y ellos logran hacer las actividades, ejercicios y tareas por cuenta propia y sin requerir ayuda, ocurre que su motivación por regresar a la escuela puede conjugar diversos intereses, desde “una oportunidad para aprender”, pasando por “una oportunidad para que alguien me reconozca, me aplauda, me premie”, y sobre todo “una oportunidad de disfrutar con mis amigos”.