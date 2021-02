¿Para qué te estresas? Actitud y emoción

En días pasados tuve la oportunidad de escribir sobre el estrés académico. Su estudio me ha ocupado en los últimos años, desde la mirada de la persona, sea estudiante o docente; o bien, desde la mirada de un conjunto de personas como colectivo, sea escuela o familia. Es muy probable que ustedes hayan experimentado estrés, identificable en términos cotidianos, como nerviosismo, preocupación, incluso como ansiedad. Entendamos que si la persona “se siente estresada”, el grupo del cual forma parte también experimenta esa vivencia del estrés; sea en la escuela o en la familia, el estrés personal activa el estrés en el grupo.

Cuando usamos el término estrés, hacemos referencia a una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan ciertas reacciones en la persona, algunas de naturaleza psicológica, otras de tipo conductual, otras más se manifiestan en alguna dolencia o malestar en el cuerpo, en la salud mental y emocional. Esta palabra tiene referentes en otras lenguas, como el inglés “stress”, o el francés “destresse”, que pueden referir a “estar bajo estrechez” u “opresión”, y se asocia con fuerza, presión, tensión, énfasis.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cuando el estrés se experimenta en un contexto escolar, se denomina estrés académico. No obstante, la persona, sea estudiante, docente, colaborador en una escuela, tiene su historia en casa, como parte de una familia. Lo que ocurre en casa, la persona lo lleva consigo a cualquier otro escenario. De modo particular, en los meses que hemos estado en confinamiento en casa por la pandemia, se superponen los escenarios de la escuela y el trabajo en el hogar, y es conveniente ser conscientes de las situaciones que percibimos como estresantes, porque es muy probable que en el corto, quizá mediano o largo plazo, continuemos con escuela y trabajo desde casa.

En este escenario, el estrés “académico” es un estrés vivido en el núcleo familiar.

Arturo Barraza, investigador mexicano que ha aportado resultados científicos del estudio del estrés académico, ha marcado pauta para su comprensión, y afirma que la vivencia del estrés podemos definirla como un proceso en tres momentos.

Primero, la persona puede valorar como estresantes algunas situaciones que se le pide que haga o lleve a cabo en su contexto (escuela / trabajo / casa). ¿Quién se lo pide? Las personas con quienes se relaciona e interactúa en ese contexto; en algunos casos, esas peticiones no son opcionales, son obligatorias; en ciertos casos, no solo estresa lo que piden, también la forma en que lo piden.

¿Qué situaciones se pueden experimentar como estresantes? Puede ser la sobrecarga de tareas y trabajos, la personalidad y el carácter de las personas, el nivel de exigencia, el tipo de trabajo que piden, la forma en la que evalúan lo que piden, el tiempo limitado para hacer lo que piden, la poca claridad sobre lo que le piden.

Imaginen ustedes estos posibles estresores en el escenario escuela / trabajo / casa.

Segundo momento, esos estresores provocan en la persona un desequilibrio que se manifiesta en síntomas en la salud mental, emocional, y en el comportamiento; por ejemplo, fatiga o cansancio permanente, sentimientos de depresión y tristeza; ansiedad, angustia o desesperación; problemas de concentración; sentimiento de agresividad o irritabilidad; mayor probabilidad de discutir o polemizar; desgano para realizar algo. ¿Le resultan familiares estos síntomas?

Tercer momento, ese desequilibrio obliga a la persona a hacer algo con la intención de resolver, acciones para “afrontar” el estrés, procurando salir del estado de tensión y pasar a un estado de tranquilidad. Sin embargo, es posible que esas acciones puedan ayudar poco o no ayudar en esa intención, incluso puede aumentar la tensión; por ejemplo, pedir ayuda “divina” sin hacer algo como ser “humano”, como persona responsable; o bien, quejarse y lamentarse sobre la situación sin hacer algo para resolver, o al menos intentarlo; incluso cuando se piensa en un plan, pero no se lleva a cabo. Lo que sí se sabe que ayuda para afrontar el estrés es concentrarse en resolver la situación que preocupa, analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para solucionar la situación; elaborar un plan y llevarlo a cabo; autorregular las emociones; recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar cómo las solucionó; tratar de identificar lo positivo de la situación.

Procurar el equilibrio es el distintivo de cualquier estrategia para afrontar el estrés; querer, desear el equilibrio es fundamental; porque puede darse el caso de personas que no quieran ni procuren el equilibrio, sino que insistan en permanecer en la vivencia del estrés.

Entendamos que cada día, durante el día, podemos experimentar más estrés o menos estrés, o pasar invictos. Vivimos en comunidad, en relación e interacción con otras personas, en escenarios de situaciones que pueden vulnerar nuestro equilibrio o estabilidad emocional. Experimentar estrés no es el problema, el problema es que no se procure afrontarlo en busca del equilibrio, o bien que se asuma como condición de vida al punto de decir, “es normal que esté estresada o estresado”. En este sentido, la actitud es fundamental para transitar del desequilibrio al equilibrio emocional, no es solo lo que se puede sino lo que se quiere, cobra más fuerza lo que se quiere ante lo que se debe hacer. Lo cierto es que nada ayuda a una persona estresada si alguien le pregunta “¿para qué te estresas?”. Solo la persona sabe qué le pasa, y si no lo sabe aún, lo tendrá que descifrar, sola o con ayuda.

La vivencia del estrés pone a prueba la actitud de cualquier persona; desde la actitud se movilizan las emociones, incluso aquellas de gran impacto, como miedo, ira, tristeza, frustración, disgusto. Pero no hay estrés que se resista al impacto de estas otras emociones: alegría, amor, esperanza, sorpresa. Unas y otras se equilibran. Hagamos entonces un replanteamiento de la pregunta, ¿qué ha aprendido usted de tantas veces que se ha estresado? Le deseo un buen recorrido en su respuesta.