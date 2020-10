¿Recuerda sus contraseñas? Del santo y seña educativo

Me pedían escribir una contraseña. Una seña secreta, sin la cual no se puede tener acceso a algo o alguien. Y recordé el uso del “santo y seña” en las batallas campales, ojalá busque usted el significado de esta usanza. En este caso, me pedían escribir una seña que me permita el acceso a una plataforma para poder impartir un curso en línea e interactuar con el grupo de estudiantes. Cualquier parecido con el contexto de la guerra y la paz, es pura coincidencia. Por supuesto que la contraseña que escribí es sencilla, de qué otra forma si no para poder recordarla mañana. De cualquier forma, pasó a quedar registrada en la larga lista de señas secretas escritas a mano en mi agenda, o clásica libreta de notas “por si se ofrece”, registradas en el papel con un estilo peculiar: tinta de gel color negro. Una seña personal.

Entonces inicié el camino de planear las clases. Cada clase con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete señas personales profesionales presentes siempre, para sortear el camino de querer enseñar y que los estudiantes quieran aprender, como una batalla, o justa o torneo a campo abierto con una declaración de paz desde la apertura. Qué ejercicio tan ilustrativo, darme cuenta. Y entendí que hay señas explícitas, como también secretas y algunas ocultas, y quise compartir sobre este tema con ustedes, porque nos pasa cada vez que conversamos e interactuamos con los demás: ¿Cuáles son tus señas?, ¿cuáles características pueden ver y reconocer los otros en ti, cuáles no, cuáles identificas, cuáles ocultas, cuáles desconoces? ¿Cuáles son como esas contraseñas secretas que tendríamos que escribirlas para darnos cuenta y no olvidar su existencia?

Veámoslo en un ejercicio de imaginación. Primero, imagine que está en una conversación e interacción con otras personas, como lo hice yo al imaginarme en clase con los estudiantes. Imaginándose, trate de describir sus señas, sus características, cómo es usted con esa persona o con ese grupo de personas, cómo interactúa, cómo se expresa y convive, identifique esas señas que muy probablemente las otras personas también identifican en usted, e incluso lo distinguen por eso. Estas son sus señas explícitas o públicas, son conocidas por usted y por ellos; aquí no hay señas secretas. Ahora, en un segundo ejercicio, imagine qué pueden identificar las personas en usted en esa convivencia y, muy probablemente, usted no se dé cuenta, hasta que alguien se lo hace notar o le advierte sobre ello; puede entonces identificar señas desconocida por usted que las personas con quienes interactúa sí conocen e incluso, es probable, le han pedido que cambie y usted sigue sin escribirlas en su libreta.

Seguimos. En un tercer ejercicio, puede imaginar que usted tiene astucia, y decide que los demás no vean ciertas señas que lo caracterizan, pero conscientemente decide ocultar a los demás; y vaya que las tiene escritas en su libreta, tan claramente que hace un genuino esfuerzo para que sigan siendo señas secretas para los demás, y conocidas para usted. Lo cierto es que, tarde que temprano esas señas cobran fuerza y se manifiestan, sin previo aviso, porque de tanto esfuerzo por ocultarlas terminan agotando su energía.

Y el ejercicio puede continuar, solo que rebasa las posibilidades de esta reflexión que está medida palabra por palabra, como cuando en el confesionario o en la batalla piden “santo y seña”. Para ampliar su conocimiento sobre el tema, lo invito a buscar los libros de Silvino José Fritzen, educador con gran experiencia en relaciones humanas y dinámicas de grupo. Le deseo un buen ejercicio de reconocimiento y verificación de sus señas y contraseñas en la convivencia con los demás. Créame, es un verdadero ejercicio educativo para clarificar su santo y seña. Vale la pena, el resultado está garantizado, todo depende de que usted elija imaginar lo que es y diferenciarlo de lo que quiere que sea; le ayudaría recordar lo que alguna persona respetable le haya dicho antes. Como cuando preparo mis clases e imagino lo que quiero, puedo y debo o no debo decir a cada estudiante, es todo un desafío educativo, de naturaleza enteramente humana y en modalidad digital para la interacción grupal. Vaya.