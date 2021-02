Tres veces E: Estrés, Evaluación, Ética

Me comprometí con ustedes en ampliar un poco más el tema sobre el estrés que se vive cuando una persona nos evalúa y si está presente la ética en el actuar de tal persona. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ética?

El concepto es de orden filosófico, y amerita una reflexión a consciencia, en profundidad; no obstante, mi pretensión en este texto es hacer referencia, de forma sencilla, a una definición que pueda ser comprendida por las y los lectores, para poder vincularla luego con la vivencia del estrés. Cuando he colaborado en impartir una clase que gira en torno a la ética, invito a los estudiantes a ubicarse en dos planos: primer plano, como persona (usted, ella, él) y, segundo plano, como conjunto de personas (familia, grupo de amigos, grupo social, grupo laboral, grupo profesional, grupo en una colonia, en una ciudad, en un país, etcétera). En el plano de lo individual, cada persona está convocada a poner en práctica la ética, en su comportamiento y actitudes consigo misma y con otras personas; es decir, la ética trata sobre el bien, el bien decir, el bien actuar, ser y vivir como una persona de bien con fundamento en valores. Como adjetivo, decimos que una persona “es ética” cuando se comporta y actúa de forma “recta”, respetando el bien decir, el bien hacer, el bien ser y vivir.

En el plano de lo grupal, cuando la persona convive con otras personas, es posible que compartan esos principios y valores del bien y hacia el bien común, se dice que se comportan y actúan conforme a las reglas, a las normas morales de ese grupo. No obstante, es posible que las creencias, costumbres y tradiciones que ciertos grupos declaran como “buenos”, o hacia “el bien”, pueden coincidir, o pueden no coincidir con lo que una persona, en lo individual, entiende y declara como el bien; es necesario entonces discernir qué entiende cada persona y qué elige decir, hacer y ser. En este discernimiento, sugiero a las y los estudiantes que lean a un autor que plantea la reflexión sobre la ética y la moral con claridad para todas las personas, aún no seamos eruditos en filosofía, basta con estar vivos, con tener experiencia de vida, con saber leer, con elegir pensar, sentir y querer ser y hacer el bien; me refiero a Fernando Savater.

Savater afirma que, cuando hablamos de ética, nos sumergimos en la reflexión de por qué son válidos ciertos comportamientos y actitudes, y cuánto se asemejan o se diferencian de las formas de validar de otras personas, de otras “morales”. Nos invita a la reflexión de elegir, de decidir, porque es el llamado de todas y todos, aprender a pensar, aprender a sentir, aprender a aprender qué quiero (decir, hacer, ser), qué debo (decir, hacer, ser), y en última instancia, qué elijo (decir, hacer y ser); es el llamado de la libertad de pensamiento y acción, es un derecho de cada persona. En este sentido, nos invita a comprender la ética como un intento pensante, racional, analítico de vivir bien y vivir mejor cada vez, entendiendo(me) y entendiendo(les). A fin de cuentas, cada persona, al elegir, tiene que hacerse cargo de las consecuencias de eso que elige; y es este justamente el punto de discusión: cuando una persona elige ejercer su libertad de decir, actuar y ser, pero cuando se rehúsa a enfrentar las consecuencias de esa elección, se rehúsa a cumplir con su responsabilidad. A todo derecho, se corresponde una responsabilidad; a toda libertad ejercida, se corresponde una responsabilidad asumida. Esta es la reflexión razonada sobre el bien vivir y el vivir cada vez mejor, consigo mismo y con las demás personas.

En ese orden de ideas, imagine usted a una persona que eligió ser educador o educadora, profesor o profesora, docente, y que libremente eligió enseñar y, como parte fundamental del proceso de enseñar y aprender es necesario evaluar el aprendizaje de lo enseñado, evaluarlo en cada estudiante, en cada etapa de su desarrollo, respetando los características y necesidades de la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez. Usted espera que, como persona adulta, el docente despliegue su capacidad de reflexión sobre lo que dice, hace y es, y elija ser una “persona ética”, enseñando como lo necesita cada grupo de estudiantes y evaluado el aprendizaje como se requiere, con base en los fundamentos de las teorías educativas y los valores universales. Cuando la o el docente merece el adjetivo de persona ética, los estudiantes, como por obra de magia, aprenden, y cuando se les evalúa, por supuesto que se estresan, pero confían en la persona en su rol de docente para identificar y aplicar las estrategias que les ayuden a superar el estrés del examen o de la evaluación, cualquiera que sea la forma de evaluar, porque saben, porque sí lo saben y lo sienten, que cuentan con la guía su profesor o profesora.

Transfiera usted ese actuar al contexto del hogar, a mamá y papá, que son personas adultas, ¿cómo se espera que sean para recibir el adjetivo de “persona ética”, porque eligieron ser mamá y papá?

Cuando elegí escribir para ustedes sobre la ética, para vincular el término con el estrés ante la evaluación del decir, hacer y ser, lo hice pensado en invitarle a usted, a todas y todos quienes lean este texto, a plantearnos la idea que nos propone Savater: a todo derecho le corresponde una responsabilidad; toda libertad ejercida, se corresponde con una responsabilidad asumida; esta es la reflexión razonada sobre el bien vivir y el vivir cada vez mejor, consigo mismo y con las demás personas.

Si eligen ser mamá y papá, eligen educar; si eligen ser profesora o profesor, eligen educar; ya sea en el contexto familiar o escolar, se trata de un grupo social ante el cual eligen la responsabilidad de hacer el bien como persona y de reflexionar sobre ello para hacerlo cada vez mejor como parte del grupo, para el bien común. Cuando se sabe elegir, la vivencia del estrés se supera con mayor facilidad; por ello es necesario enseñar desde la infancia a decir, actuar y ser personas de bien y para el bien común. Seamos personas más responsables y menos estresantes para otros, ¿no lo cree usted?