¿Tuvo usted un profesor o profesora así?

Septiembre de 1976, entré en un aula por primera vez. Isaura se convirtió en mi heroína porque persuadió a mi madre de dejarme ir a la escuela como “oyente”, pues tenía apenas cinco años. No fui al preescolar. Así que mi llanto por ir a la escuela encontró una escucha plena en Isaura, mi querida profesora. Aún recuerdo con precisión el uniforme, el peinado, la mochila, los útiles escolares, los zapatos, la ilusión. Once hermanos mayores habían pasado ya por esta experiencia, los veía ir a la escuela y regresar, en algunas ocasiones los acompañaba a los festivales a los que acudía de la mano de mi madre, me parecía un mundo sorprendente del cual quería formar parte. En una de esas ocasiones me acerqué con ella y le dije que quería ir a la escuela.

La profesora Isaura confió en mí. Y aprendí a leer en dos meses. En diciembre de 1976 celebré mi cumpleaños con la noticia de mi maestra: “ya estás inscrita”, listo, en seco, no era cariñosa, era firme y de mirada intensa, y entendí que su forma amorosa de celebrar conmigo era la gestión de inscribirme formalmente en esa escuela primaria. “Me ayudarás a enseñar a tus compañeros”. Por siempre agradecida con ella por la primera lección de vida: insistir, confiar, ayudar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La escuela secundaria se resume en una palabra: memorable, gracias a cuatro profesores con vocación. La mejor clase de todas era la de inglés, con una profesora extraordinaria, Irma Silvina, con quien aprendíamos felices con canciones clásicas y de moda. El desafío de enfrentar el miedo al escenario en los concursos de oratoria con discursos de autoría propia y con el liderazgo del profesor Jáuregui, logramos el premio estatal. La mejor enseñanza de las ciencias naturales con una maestra inspiradora, Míriam Panduro, la exigencia en persona que me mostró cómo evaluar el aprendizaje. Y las clases de español con los libros de Idolina Moguel que dejaron huella imborrable con los relatos en voz intensa y entonada de mi profesora Belén. Nos brindaron los mejores regaños del mundo de una forma tan genial que hasta la fecha los integrantes del grupo “F” seguimos en contacto por WhatsApp con nuestra querida profesora de inglés. Infinitas gracias por hacer posible la segunda lección de vida: enseñar y aprender divirtiéndonos, es decir, de forma lúdica que es muy eficaz con adolescentes en plena tormenta hormonal y emocional.

Puedo sumar nombres, sucesos y aprendizajes guiados por más profesores y profesoras sensacionales, pero el espacio es breve. Sirva esta reflexión para invitarles a celebrar a docentes que dejaron huella en cada uno de ustedes, que dignifican la labor de quien enseña por vocación.

Algo que suelo conversar con los estudiantes es el significado mismo del término profesor, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, refiere a una persona que ejerce o enseña una ciencia o arte; definición que tomo como base para sugerir otras ideas que enriquecen su significado, es una persona que quiere enseñar, que elige hacerlo por convicción y vocación, una persona con la actitud apasionada de guiar a los estudiantes hacia el maravilloso mundo del descubrimiento, el desafío cognitivo de la curiosidad, la emoción de la sorpresa y el agradecimiento por saber. Profesa con el ejemplo, se convierte poco a poco en un profesional de la enseñanza, sabe hacer sentir a los estudiantes que confía en ellos, que son capaces de aprender y comprender, que pueden preguntar con la certeza de encontrar una escucha atenta, una escucha plena en armonía mente-alma-mano-corazón; incluso, profesa también de la equivocación y el error, que cuando ocurre lo admite, pide disculpas y se exige superar esa experiencia. Profesa con valores, alienta hacia la grandeza de la mente y el espíritu, sabe reír y contagia su ánimo. Son personas a quienes ahora de adultos podemos confiar la enseñanza de nuestros hijos en cualquier nivel educativo.

¿Tuvo usted un profesor o profesora así? Le invito a celebrarle porque es una experiencia indescriptible cuando se recibe una palabra de agradecimiento y reconocimiento, es un excelente regalo para el espíritu; otro tipo de regalo no podría sustituirle, aunque también es bien recibido, de manera especial las niñas y los niños disfrutan entregar un regalo con espléndida envoltura y moño a sus profesores favoritos. Celebrémosles este 15 de mayo, a ellas, a ellos, a quienes honro con este texto. Confío seguir profesando con su ejemplo.