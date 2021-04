Un ascenso digno de comprensión

En publicaciones previas le invitaba a valorar que usted es inteligente y que las personas a su alrededor también lo son, y pueden desarrollar esa inteligencia de forma constante porque es una capacidad, es una posibilidad permanente de ampliar la mirada y enriquecer la perspectiva. Continuando con la posibilidad de ser cada día más conscientes de nuestra inteligencia en sus diversos códigos, sea lingüístico, numérico, musical, visual y espacial, de movimiento y equilibrio, de autoconocimiento, de relación social con otros, incluso de relación con la naturaleza, elegí compartir con usted una idea que puede enriquecer la reflexión sobre la inteligencia como capacidad en desarrollo constante: el concepto de comprensión.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la lengua española, refiere a la acción de comprender o comprenderse; refiere a una facultad o capacidad para entender en profundidad algo; y refiere también a una actitud posible, de ser persona comprensiva o tolerante. Definición sencilla, concreta y clara: refiere a una acción, un desarrollo del pensamiento y un desarrollo como persona porque configura una actitud de vida.

Si profundizamos un poco más en la conceptualización, Biggs (2006) nos propone “comprender” el significado de “comprensión” por niveles. Veámoslo de forma sencilla, con apoyo de un ejemplo. Antes de cualquier nivel está el punto cero, cuando la persona está en una situación de no comprender, o quizá de no querer comprender. Superado este punto cero, el primer nivel se denomina uniestructural, pensémoslo como cuando usted pretende entender un término a la vez, uno por uno; por ejemplo, usted quiere comprender el concepto de “dinero”, solo este concepto, como una definición de diccionario, aunque no lo asocie con algo más como cuánto dinero tiene y por qué tiene esa cantidad; este nivel es clave porque marca el rumbo, empieza usted a darle “estructura” a su idea.

El segundo nivel es el multiestructural, imagine usted que pretende entender el concepto de “dinero” a partir de describir las partes, los elementos de este concepto y de otros conceptos asociados, por ejemplo, cuánto dinero tiene (concepto uno, dinero en su bolsa), cuánto dinero gana usted (concepto dos, ingreso, salario), cuánto dinero gasta (concepto tres, gasto), cuánto dinero guarda (concepto cuatro, ahorro), cuánto dinero regala (concepto cinco, donación); es posible que en este nivel de comprensión usted aún no logre explicar bien a bien cómo se relacionan estos conceptos y siga teniendo menos dinero que el que quiere tener en su bolsa. El tercer nivel es justamente el relacional, cuando usted logra analizar y explicar el concepto y su relación con otros conceptos, incluso logra entender cómo se aplica en su vida; siguiendo con el ejemplo, usted puede ser capaz de generar riqueza a partir de su dinero porque ya “comprende” qué es, cómo se relaciona con otros conceptos y cómo aplica en su vida personal, familiar, laboral, social, etcétera; usted tiene en su haber lo que quiere.

El último nivel es cuando usted logra reflexionar sobre ese concepto, su relación con otros, su aplicación y, además, su finalidad, el para qué; siguiendo con el ejemplo, puede usted poner a prueba su comprensión del concepto de dinero, su relación con la riqueza, el beneficio en su vida y la de otros, así como el para qué de eso que usted hace para generar riqueza. En este nivel de comprensión, usted es capaz de poner a prueba su conocimiento y enriquecer su mirada del mundo y de la vida, entendiendo incluso otros puntos de vista desde otras formas de “ver” y “explicar” el mundo que le pueden ayudar. Llegado a este nivel, usted puede discernir si quiere acumular dinero, generar riqueza que le quita el sueño, o generar riqueza y dormir en paz.

El ejemplo es simple, usted puede describir otros ejemplos. La intención es trazar una ruta de cómo usted puede ir moviéndose de un nivel a otro hasta lograr una “comprensión” amplia de un concepto para su beneficio y el de los demás, porque recuerde que la comprensión implica un desarrollo de su pensamiento y de su actitud.

En mi caso, por ejemplo, mi riqueza no es tanto en dinero acumulado, sino en dinero invertido en la educación. Es una elección. Lo importante es qué elige usted cuando decide dejar el punto cero de no querer comprender algo y empezar a subir nivel por nivel en entender cada concepto que su experiencia de vida le pone por delante. La garantía de dejar el punto cero y escalar hacia niveles superiores de comprensión es la posibilidad de vivir para el bien común, de ayudar a otras personas, y la riqueza se hace presente en sus diversas formas, material y espiritual, como una riqueza que dignifica a la persona.

Le deseo un buen ascenso en su comprensión. Recuerde que usted es inteligente y que quienes le rodean también lo son, es posible que estén esperando que usted les ayude a comprender mejor eso que la vida les pone “por delante”.