Una combinación que resuelve: estudiar, aprender, preguntar

Hace años que he revisado, una y otra vez, cada trabajo de investigación que proponen los estudiantes para titularse o para obtener el grado de maestría, lo cual implica un proceso de acompañamiento para que logren llegar a buen puerto, sin hundirse en el mar embravecido. Lo curioso es que la investigación, como proceso, no es el que merece el adjetivo de embravecido; lo que agita las aguas es la persona misma, con sus características personales. ¿A qué me refiero?

Para brindarle la respuesta a tal pregunta, siga leyendo, podrá encontrarla en algún punto del texto, en que trataré de describir el escenario de ese acompañamiento. Es probable que se identifique con parte de la descripción, por su analogía con situaciones de vida, tanto en el contexto laboral como en el profesional, escolar, incluso en el familiar. Veamos.

“¿Para qué quiere investigar sobre ello?”, les pregunto. La respuesta de las y los estudiantes, con mucha frecuencia, refiere a problemas que desea resolver, ya sea de índole personal o profesional o laboral, entre otros; esta elección puede hacerla de forma consciente, aunque en ocasiones lo hace desde su intuición, más como una corazonada que desde su razón. Y claro, se entiende que “vean” tal problema, en tanto ellos pueden “estar viviendo” esa situación porque son parte de ella; es decir, suelen interesarse en estudiar un problema ubicado en el espacio en el cual hacen sus prácticas, o donde laboran o tienen acceso por vínculos profesionales o personales.

El punto es dilucidar si la persona es consciente de que forma parte del problema y que de poco sirve buscar una solución rápida y expedita, cuando lo que se requiere es llevarlo de la mano hacia una comprensión profunda de eso que está sucediendo. Déjeme decirle que solo cuando se plantea concienzudamente el problema se puede avizorar una solución parcial o total. Y se logra plantear el problema cuando la persona elige “estudiar” sobre aquello que está sucediendo, siguiendo un procedimiento metodológico para lograr comprender tanto los conceptos (con base en la teoría), como los hechos (con base en la metodología); no basta el sentido común, ni la intuición, es necesario leer para comprender, y seguir leyendo para aprender sobre aquello, qué es y cuáles son sus causas.

En los contextos laboral, profesional, familiar, personal, puede ocurrir la “urgencia” por querer resolver un problema, sin dedicar el tiempo mínimo, idealmente el tiempo necesario para lograr “aprender” sobre eso que pasa, por qué pasa, para qué pasa, cómo ocurre, quiénes están involucrados, cuáles son los límites, cuáles son los recursos, entre otras interrogantes. Aprender es adquirir conocimiento, y tan necesario es el conocimiento pragmático (experiencia) como el conocimiento conceptual (teórico) para plantear un problema y pretender solucionarlo, y esto lleva tiempo. Reitero, el empeño es una solución rápida y expedita, el resultado no suele ser confiable. Considere usted el contraste entre lo importante y lo urgente: de poco o nada sirve apresurarse en una solución “porque se agota el tiempo” para darse cuenta, al final, que de poco o nada sirvió para resolver el problema. El tiempo es un recurso tan valioso que puede condicionar la posibilidad de solución.

Retomando otra noción clave en la investigación, se dice que se formulan y se ponen a prueba hipótesis, que son una respuesta probable al problema planteado en forma de pregunta de investigación, como una gran interrogante. Formular de forma correcta una hipótesis, es avanzar medio camino o más en la solución del problema. Y requerimos conocimiento y tiempo para formular hipótesis.

Imagine usted que en la vida familiar, escolar, laboral, una persona se precipita en creer que cuenta con la solución, sin pasar previamente por el proceso de comprender y aprender sobre aquello que realmente está ocurriendo, incluso pone en duda lo que otras personas con conocimiento amplio y profundo sobre la situación dicen y declaran con base en la ciencia (en el método científico); aun así, la persona insiste, desde la necedad, en que no es necesario estudiar y aprender, ni investigar, porque dice “ya sé lo que pasa”, dejándose llevar más por la ideología y su sistema de creencias, que por la razón y el análisis científico. Incluso, puede llevarse “entre los pies” a otras personas con menor posibilidad o acceso al conocimiento, más influenciables, que confían en su “segura respuesta” basada en vaya usted a saber en qué.

¿Le ha ocurrido alguna vez que una persona afirme “ser propietaria” del conocimiento de un problema, no por estudiar, aprender, investigar sobre ello, con base en la ciencia, sino por otras extrañas u ocultas razones? A esto me refería en el párrafo inicial, que lo que agita las aguas es la persona y sus características personales, no el proceso de investigación. Una de estas características es la actitud de afirmar que lo saben todo y menospreciar lo que dicen otros, incluso lo que se declara desde la ciencia. Cualquier parecido de esta actitud en algunas personas ante lo que estamos viviendo por el virus (cuyo nombre es bien sabido) y las teorías conspirativas al respecto, es pura coincidencia.

Si le soy franca, estoy preocupada ante tanta sandez (dícese de necedad, despropósito, simpleza) que ese tipo de personas siguen diciendo sobre el virus y la vacuna en cuestión. Como lo plateaba en el texto de la semana previa, seamos personas más responsables y menos estresantes para otros, más comprometidas con estudiar y aprender, desde la ciencia, que en manipular, ¿no lo cree usted?