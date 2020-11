¿Usted puede ser incondicional? Aceptación de las personas con discapacidad para aprender y vivir

¿Usted ha convivido alguna vez con personas con discapacidad? Más de dos décadas enseñando en el aula, en la escuela, en la calle, me han permitido aprendizajes de diversa índole, y hace unos días, cuando reflexionaba sobre qué tema conversar con ustedes esta semana, centré mi atención en un aprendizaje trascendente que logré gracias a la generosidad de personas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad. En esa cavilación –así decía mi abuela, así dice mi madre; cavilar, pensar con intención y profundidad en algo– entendí dos cosas:

Primero. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? En México, de acuerdo con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación (12-07-2018), en el artículo 2, fracción XXVII, se establece que es “toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás”.

De acuerdo con criterios de consenso internacional, algunos de los casos de personas con discapacidad (y cómo se les conoce comúnmente) son:

Discapacidad auditiva (sordos, por ejemplo)

Discapacidad visual (ciegos, por ejemplo)

Discapacidad motriz (parálisis cerebral, por ejemplo)

Trastorno del espectro autista (con discapacidad del desarrollo que afecta las destrezas sociales y de comunicación)

Discapacidad intelectual (síndrome de Down, por ejemplo)

Impedimento del habla o el lenguaje (tartamudeo, por ejemplo)

Discapacidad específica del aprendizaje (dislexia, discalculia, por ejemplo)

Impedimento de salud (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad –TDAH–, por ejemplo)

Trastorno emocional (ansiedad, depresión, trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo)

Segundo. No se trata solo de un tema educativo, de cómo enseñar en un contexto formal, como es la escuela, desde una postura de inclusión, se trata de un tema humano que tiene su origen en el contexto familiar en el cual estas personas experimentan día a día la aceptación o la no aceptación de su condición, es decir, sus padres o familiares cercanos pueden no aceptarlos de forma incondicional (no es el caso de todos, sí de varios). En ocasiones los “condicionan” para que sean “como los demás”, que hagan un “esfuerzo” por ser como los demás; en algunos casos son objeto de burla, sobrenombre o apodo, o trato injusto. Si esto ocurre en el contexto familiar, qué se puede hacer en el contexto escolar o en otros espacios de convivencia, tratarlos como lo que son, como personas. Se dice fácil, se vive de forma compleja.

Como se aprecia en la lista previa, la mayoría son condiciones de naturaleza permanente, son pocas las de tipo temporal o transitoria, de aquí el enorme desafío para las personas con discapacidad para interactuar y convivir entendiendo que esa condición no desaparecerá. En la escuela se les puede enseñar formas de superar las barreras del aprendizaje, pero la discapacidad sigue presente como condición en sus vidas. Esta es la razón por la cual necesitan y merecen una aceptación “incondicional”, una aceptación que incluye esa y todas las condiciones posibles, que no depende de su voluntad tenerla o no. Incluso, estas personas viven haciendo un “esfuerzo de voluntad” para sentirse bien a pesar de las burlas o el trato indigno o injusto que reciben de otros en su interacción y convivencia diaria.

Las personas con discapacidad, permanente o transitoria, necesitan ayuda y guía para lograr lo siguiente: autoaceptación, aceptación familiar y aceptación social. Por eso es fundamental lo que ocurre en el contexto familiar: la aceptación tiene su punto de origen en el amor incondicional de los padres; con este amor pueden superar barreras porque su voluntad es fuerte y definen su identidad; sin este amor, viven con una voluntad débil y una identidad difusa, porque su alimento principal es escaso o está ausente. En la escuela pueden encontrar otras figuras que les brindan amor incondicional, que en muchas ocasiones beneficia, más nunca sustituye el amor primigenio de quien les dio la vida.

Si es posible, si usted quiere y puede, ame incondicionalmente a las personas con discapacidad. Nuestra voluntad puede sumarse con su voluntad y, como bendición, empiezan a superar barreras en su aprendizaje y para la vida. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Si usted puede ser incondicional, celebre con ellas.