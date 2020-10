En diversas ocasiones durante las sesiones de clase en maestría o en sesión de asesoría, los estudiantes y tesistas me han preguntado si vale la pena seguir. En ese momento elijo ser líder. El significado del término es ser un guía; el diccionario de la Real Academia de la lengua Española establece que proviene de la palabra en inglés leader, y pienso que ser un guía tiene una connotación de influencia en las personas, por supuesto, una influencia positiva hacia el bien común.

Una y otra vez, la reflexión en torno a seguir o no surge cuando los estudiantes y tesistas están pasando por una experiencia de esfuerzo, de compromiso, de exigencia ante el deber, en ocasiones combinada con una experiencia de pérdida, y están pensando incluso en desertar. En esa oportunidad única es cuando surge la pregunta ¿usted qué dice? Cuando reclaman que alguien les aporte, por un lado, claridad sobre lo que han de hacer, y, por otro lado, la sensación de confianza de que ellos son capaces de lograrlo y que saben cómo hacerlo; cuando necesitan de alguien para elegir continuar y no desistir. Cuando una persona te pregunta ¿usted qué dice?, en un escenario educativo, en la escuela o en otro espacio en el cual los otros confían que tú puedes influir en su formación, te otorgan la confianza de ejercer tu liderazgo, y no debemos dejar pasar esa oportunidad porque de ello depende que alguien continúe otorgando valor a la educación.

Una y otra vez, ante esa pregunta, les aseguro que asalta a mi pensamiento un poema que leí incansablemente en un cartel pegado en la pared de la tortillería de la colonia de mi infancia, haciendo interminable fila para comprar dos kilos de tortillas para el diario comer de una familia numerosa, con el calor de Culiacán y el uniforme de tela de terlenca puesto, sudando “a gota gorda”, y cuya primera estrofa dice:

“Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino sólo cuestas que subir, cuando tengas poco haber, pero mucho que pagar, y precises sonreír aun teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, ¡pero nunca desistir!”, de Ana María Rabatté. Esta es la primera de varias estrofas de su poema titulado No desistas, que a prueba de vida aún recuerdo de memoria. Por esta autora Mexicana, “por coincidencia”, elegí leer a grandes de la poesía. Mi agradecimiento para ella.

El líder educativo es un guía que inspira confianza si, y sólo si, es un ejemplo a seguir. La confianza se gana, no se atribuye. En una institución educativa, incluida la familia, ser líder es un privilegio y un tremendo compromiso, porque en todo momento eres un modelo a seguir, incluso en tiempo de duda e incertidumbre. Las personas te ven con esperanza de que sigas con ellos, tomados de la mano una vez más, porque ser líder es ser persona con toda la humanidad a cuestas y la convicción de trascender y dejar huella. Se puede vivir con la paz y el dolor al mismo tiempo, con la alegría y el coraje, con la confianza y el miedo, con la fe y la incredulidad, con dinero y sin éste, con vida y duelo, y con la tremenda determinación de no desistir porque confías en tu ser, en tu esencia, en tus posibilidades, en la ciencia, en la belleza, el amor, la fe y el perdón. Veamos nuestra historia, recordemos a quienes han influido para bien y han dejado huella en cada uno de nosotros, con su humanidad y espiritualidad presentes.

No se es líder por atribución. Es un equívoco en las instituciones educativas suponer que quien tiene la propiedad o el puesto para dirigir una institución con un giro educativo puede, per se, ejercer un liderazgo. Puede aprender, por supuesto, educándose y siendo ejemplo. Liderazgo de quien está al frente de la institución, liderazgo de quien está al frente de la academia, liderazgo de quien está al frente de cada área de servicio, de quien está al frente de las clases, de quienes dan vida a las clases y a la institución: los estudiantes, egresados, padres de familia, las autoridades educativas, la sociedad.

Gandhi afirmaba que no hay camino hacia la paz, porque la paz es el camino. Pienso que no hay camino hacia el liderazgo, porque el liderazgo es el camino para la trascendencia de las instituciones educativas y formadoras, llámese escuela o familia, y se logra ser líder educativo porque se elige. Ante la incertidumbre en esta pandemia mundial, ¿usted qué dice?