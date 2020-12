¿Usted qué prefiere, a quiénes daría clases?

En su momento respondí la pregunta “¿qué prefiere, dar clases a niñas y niños o en la universidad?” La respuesta fue inmediata: “en la universidad”, junto con una enorme sonrisa. En la infancia, casi de forma natural se quiere aprender. La intención de niñas y niños para aprender depende en buena medida de los adultos con quienes conviven, quienes lo acompañan, ayudan, enseñan, educan. Me gusta estar con los pequeños, aunque prefiero dar clases a las personas adultas, personas que en el plazo inmediato o a futuro… –puede seguir leyendo, al final completará la frase–.

Dar clases a personas adultas es un escenario peculiar. Llegan a la universidad, ya sea a licenciatura, incluso a maestría, con confusión en cuanto a su intencionalidad; puede ser que lo que buscan es inscribirse, cursar materias y aprobar –como sea– hasta lograr un certificado, aunque aprendan poco, o solo una parte de su aprendizaje sea significativo, e incluso se quedan con dudas en relación al valor de lo que aprendieron, a su importancia para la vida, en su persona, familia, trabajo, etcétera. En ciertos casos o en ciertas materias, estas mismas personas buscan aprender y se esfuerzan por ello. Con frecuencia recorren el camino universitario entre uno y otro escenario, sin adoptar una postura, incluso anteponiendo ideas fijas que condicionan su aprendizaje, ideas asociadas con creencias como, “no sé si puedo…”, “no se me da esto…”, “no me gusta así…”, “no me toman en cuenta para…”, “no entienden que así soy…”, “no es lo que quiero estudiar, pero…”, “nunca quise esto, pero…”, “no es lo que esperaba…”, “siempre me da ansiedad…”, “siempre me cuesta mucho…”, “siempre me dice a mí…”, “nunca les gusta que…”, “nunca me dicen…”, “nunca avisan…”, “nunca…” y la lista continúa. Lo invito a completar estas y otras frases, la mayoría inicia con una negación, con un todo o nada, que puede ser comprensible cuando se conoce la historia de cada persona adulta; cualquiera que sea el caso, el escenario es desafiante para los docentes porque esas ideas fijas los condicionan como estudiantes para hacer o no, para querer o no, para esforzarse o no.

De acuerdo con Carol Dweck (2007), la mentalidad refiere a las ideas que tienen las personas sobre sus características básicas, algunas piensan que su inteligencia, sus habilidades y capacidades son fijas, mientras que otras piensan que a través del esfuerzo y con disciplina pueden mejorar en ello y asumir retos cada vez más difíciles, desarrollando así una mentalidad de crecimiento.

Con niñas y niños se puede fluir en la enseñanza para enriquecer su mentalidad y evitar creencias como las que se ilustran en las frases antes citadas; no significa que la labor sea más sencilla para los docentes, significa que se puede trabajar oportunamente la intencionalidad en los pequeños para que desarrollen una mentalidad de crecimiento, de querer aprender, de motivarse por aprender, de acompañar su inteligencia con disciplina y esfuerzo, de superar retos cada vez más difíciles, poco a poco, sin conceptualizar ideas limitantes. En estudiantes adultos, la mentalidad fija suele condicionar su intencionalidad con una fuerza que desafía a cualquier docente.

La intención en este texto es acotada: aportar una idea que ayude a distinguir. Si en la infancia se aprende a desarrollar una mentalidad de crecimiento, se llega a la adultez con más y mejor intencionalidad de aprender. Los casos en otra dirección pueden derivar en una adultez condicionada en la intención de querer, se puede querer poco, mucho o nada, o hacer poco, mucho o nada, o aplicar poco, mucho o ningún esfuerzo. Distingamos: se aprende con intención, voluntad y esfuerzo, la enseñanza puede ser gratuita, el aprendizaje no es gratuito. La enseñanza puede ser gratuita para el estudiante, pero a alguien le cuesta; le cuesta a usted, a los padres de familia, a los docentes, a mí, a los trabajadores, a los empleadores, a los ciudadanos que aportamos para que se eduque en las escuelas. ¿Qué pasa con las personas adultas que dudan o cuestionan si vale la pena hacer un esfuerzo por aprender?

Por eso prefiero dar clases a personas adultas, en la universidad, porque el desafío es interesante y el beneficio es gratificante: enseñar a quienes, en el plazo inmediato o a futuro enseñarán y educarán a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en sus casas, en las escuelas, en la sociedad. ¿Usted, qué preferiría?