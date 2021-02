Atrevernos a defraudar a los hijos

Enseñar y aprender a poner límites es fundamental para educar personas más felices. No es fácil; son muchos los factores que influyen. Nuestra historia se va construyendo con las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida, y esas decisiones tienen que ver con los límites. Al decidir algo, decimos SÍ o decimos NO, y lo hacemos no solamente con los demás, también lo hacemos con nosotros mismos. En cada momento, desde muy pequeñitos, estamos tomando decisiones. En cada momento de decisión se esconde un límite, interno o con los demás. En ambientes familiares donde los adultos no han aprendido de límites, es obvio

que los niños tampoco aprenderán.

Un niño no conoce de límites, tiene que ser enseñado. La forma de enseñar a un niño a poner límites es con el ejemplo, pero no solamente viendo cómo otros los ponen, sino también cuando los adultos los establecemos con ellos y los hacemos cumplir. A los padres a veces no nos resulta fácil decir que NO a los hijos, pues provocamos en ellos frustración, llanto, molestia, coraje. Su reacción despierta en nosotros otros sentimientos con los que tenemos que lidiar, y esto nos complica la vida. Por supuesto que resulta más fácil decir que SÍ y evitar esas reacciones de nuestros hijos; es más cómodo. Pero si tuviéramos claro, si tuviéramos presente en esos momentos que al darles nuestro “NO” razonado, conscientes de que es lo que corresponde en el momento, les estamos dando el gran regalo de conocer de límites, quizás nos iría mejor. Pero esto no es fácil. Por un lado, la comodidad muchas veces triunfa, y por otro, la mayoría de los padres no nos atrevemos a defraudar a los hijos. Un niño, un adolescente, o hasta un adulto al que se le ponen límites, reaccionará de alguna manera. A nadie nos gusta que nos limiten. Pero como adultos, en nuestro rol de padres, no nos conviene perder de vista que lo que buscamos no es la comodidad, sino una saludable y fortalecida formación de los niños.