Cómo tratar a niños menores de 2 años

Cuando los hijos son aún muy pequeños, que no hablan, y que además aún no van a la escuela y pasan más tiempo con sus padres, ¿se requiere de parte de éstos una gran dosis de comprensión, tolerancia y paciencia? Si bien la tolerancia y la paciencia son cualidades muy personales que cada quien desarrolla, estoy convencida que puede ayudar mucho a desarrollarlas la comprensión que se tiene de las situaciones que las ponen a prueba. Comprender lo que les pasa a los niños puede bajarnos el nivel de estrés y con ello incrementar nuestra tolerancia y nuestra paciencia.

En primer lugar conviene saber que los niños NO son adultos chiquitos… Los niños no tienen desarrolladas todas las facultades que los adultos poseen. Mientras que a un adulto se le puede decir que no podrá entrar a un banco cuando este ya se ha cerrado y ha terminado el horario de servicios al cliente, un niño de menos de 3 años no ha desarrollado aún el cerebro que le permite comprender, con lógica y argumentos lineales, esta negativa. Un niño en esta edad, comprende con el lenguaje de las emociones. No requiere grandes explicaciones, sino más bien, acogiéndolo en su emoción y haciéndolo sentirse entendido.

He seleccionado algunas conductas típicas de los niños, en diferentes edades, a las que agregaré la causa natural desde la perspectiva del niño y la forma en que conviene que el adulto reaccione.

El niño toca todo, explora y se mete todo a la boca, sin ninguna conciencia de peligro. Aquí, los padres comenzamos a abusar del NO. ¿Qué hacer? Cambiarlo diciendo lo que sí puede hacer: “La cuchara va aquí” (señalando el lugar y ayudando a llevar su mano con la cuchara hacia ese lugar).

El niño se cae y mira a la madre antes de empezar a llorar. Este tipo de conductas suelen desesperar a los padres, que creen que la reacción del niño es parte del repertorio de conductas de un niño mimado. ¿Qué hacer? Mostrarle nuestra presencia total, haciéndole saber que comprendemos lo que le pasa y ponerle nombre a su sentimiento: “Te golpeaste y te dolió” y podemos acercarnos, según la magnitud del evento, para tomarlo en brazos y que sienta nuestro apoyo y amor.

Conocer más sobre el desarrollo de los niños debería ser una tarea de todos los padres que comienzan con la crianza de sus hijos; estoy segura que esto incrementaría el valor de una sociedad, con personas más felices, más satisfechas. Y todo comienza cuando el ser humano es bebé.