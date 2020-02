Conciencia: clave del bienestar

Llegar a la vida implica relacionarnos, y pretender que todo será “miel sobre hojuelas” es una utopía, una ilusión.

Llegar a un matrimonio y pretender lo mismo, es también una ilusión. Lo que más seguro tenemos al estar en la vida, al tener una relación, ya sea con pareja, con hijos, con amigos, con colegas en el trabajo, es que tendremos conflictos, cosas de qué preocuparnos, asuntos qué resolver.

¿Qué aprendemos? Aprendimos una forma particular de reaccionar, ya sea evitándolos, ya sea explotando, controlando, persiguiendo, o bien, resignándonos aun a costa de nuestro bienestar. Esto se ha quedado registrado ya incluso en nuestro cerebro, de tal manera que cuando nos llegan las situaciones de conflicto reaccionamos ya de manera automática con lo que ya tenemos muy aprendido.

Enfrentamientos. Enfrentarnos a las dificultades de nuestra vida de una manera más saludable implica generar conciencia. En un primer lugar, conciencia de las formas en que reaccionamos, y darnos cuenta de cómo es que lo aprendimos. Y saber que hoy podemos hacerlo de otras maneras.

Fundamental. Otro aspecto fundamental para el bienestar es el tipo de comunicación que establecemos. Recordemos que el tipo de comunicación que tenemos en una relación es el que define la calidad de la relación. No podemos desear mejorar una relación si no nos esforzamos en mejorar nuestra comunicación. En la solución de conflictos es de gran importancia aprender a hablar desde nuestras propias necesidades y no solamente señalar al otro lo que hace o dice.

Conciencia. Generar conciencia es un trabajo de verdadero impacto en nuestra vida. Todos queremos tener una vida mejor, pero a veces parece que lo que deseamos es que sean las circunstancias externas las que se muevan, sin considerar que nosotros somos los que debemos movernos. Porque sin duda en esta reflexión cobra mucho sentido la máxima de “Cambio yo, y cambia el mundo”.