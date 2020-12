Cuando se normaliza la violencia

A veces creemos que muchas de las cosas que queremos que nuestros hijos aprendan deben esperar un momento oportuno. Uno de estos temas es el de los límites. Cuando un niño nace no sabe nada de límites. Es necesario que sus padres le muestren cómo ponerlos, y también cómo reconocerlos en los demás. Para ello es indispensable que los propios padres estén capacitados para poner límites a otros, y para reconocerlos en los demás; si no, los hijos aprenderán lo mismo. Este tema es de vital importancia: “vital” viene de vida, por lo que los límites son un tema de vida.

¿Cómo se inicia la enseñanza de límites de los hijos? Desde el momento mismo en que los tenemos en nuestros brazos. El niño aprende de límites cuando puede escuchar a su mamá o a su papá que se los marcan, aprende cuando desde los 2 años de edad, la famosa edad de los berrinches, los padres se mantienen en su posición de los “grandes” y no ceden ante los caprichos de sus hijos confundiéndolos con el verdadero orden de la familia: los papás son los grandes, los que ponen las reglas y marcan los límites, lo que no significa autoritarismo, sino orden. Y los hijos son los pequeños, los que obedecen y, dentro de su derecho a que no les gusten o a enojarse, los que acatan las reglas.

Los límites se aprenden, se viven. Es así como los seres humanos vamos sabiendo hasta dónde podemos llegar o hasta dónde los otros pueden llegar con nosotros. Es un asunto muy común que digamos “sí” cuando lo que queremos decir es “no”, o viceversa. Nadie tiene derecho de rebasar nuestros límites si nosotros no se lo permitimos. Sin embargo, es necesario que, primero, nosotros mismos sepamos cuáles son. Después, solo es cuestión de tener el valor de decirlo, así, llanamente, con fuerza. Nuestros hijos aprenden de lo que ven, y si ellos ven que nosotros decimos “no” para detener una conducta abusiva, o bien, para evitar que se rebase nuestro límite, entonces estarán aprendiendo sin necesidad de sentarnos con ellos a hablarles sobre límites.