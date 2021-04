De niños a ciudadanos

Educar a los niños requiere atender muchos aspectos. Los padres primeramente nos esforzamos en enseñarles disciplina, porque queremos que la convivencia al interior del hogar sea de manera armoniosa, ordenada y respetuosa. La madre enseña a los niños a guardar las cosas en su lugar, a recoger su plato de la mesa, a ayudar a sacar la basura, a limpiar y ordenar, pues de esta manera la administración del hogar se convierte en una labor menos pesada para quien usualmente tiene ese rol en la familia.

Sin embargo, en la forma como educamos en el principio a los niños pequeños, perdemos de vista que estos niños se convertirán en jóvenes y adultos, y que lo que aprendan serán sus herramientas para insertarse en la sociedad.

Cuando en el hogar de un niño pequeño ha sido la costumbre callarlo y reprimirlo en su expresión, limitarlo en sus decisiones, no favorecer su derecho a elegir (su ropa, sus pensamientos, sus preferencias) y hasta dirigirlo en cómo “deba” sentirse, no podemos extrañarnos que cuando crezca le cueste tomar decisiones y se someta a cualquier decisión de otros, sin cuestionarla. Todos esos mensajes que le llegaron de pequeño habrán quedado muy bien aprendidos y los habrá creído: “No está bien que pienses eso”, “Tú no sabes lo que es bueno para ti”, “Esto es así porque lo mando yo”, “No tienes derecho a expresar tu opinión” y otros mensajes que dejarán en él creencias que indudablemente disminuirán el concepto que tenga de sí mismo.

Pues que no nos extrañe que, si estos adultos fueron educados bajo represión, sean ciudadanos que se sometan, que callen, que no levanten su voz, que no confíen en lo que piensan… Su actuación como ciudadanos no es una conducta adulta, es una conducta infantil que ha continuado por no haber encontrado otra forma de hacerlo.

Queremos tener sociedades más participativas, conscientes de su derecho de réplica, con pensamiento independiente. ¿Cómo cambiarlo? Comencemos en casa, en familia, con nuestros hijos.