Decisiones de responsabilidad social

La vida es como un camino que está lleno de desviaciones. No es un camino recto, sino que en muchos puntos nos encontramos ante bifurcaciones y tenemos que elegir si nos vamos por uno o por el otro, o incluso por alguno otro. Elegir es algo que durante toda la vida vamos a estar haciendo. Y es interesante pensar en la importancia de enseñar a los niños desde pequeños a elegir, ya que es muy común que en el empoderamiento de la paternidad creamos que somos los padres los que debemos elegir para los hijos. Es verdad, sí elegimos, pero dentro de estas elecciones está elegir darles la oportunidad de su autonomía y de probar su capacidad de tomar decisiones. Porque decidir se aprende decidiendo.

¿Por qué nos cuesta a veces tanto trabajo elegir? Quizás porque ni siquiera sabemos lo que queremos, o quizás porque no contamos con los elementos suficientes de información para poder medir las ventajas o las desventajas de la decisión. En ocasiones tomamos decisiones por nuestro propio bien, pero hay situaciones en que las decisiones se toman por un bien mayor, por un tema de responsabilidad social. Algo que también me resulta de gran interés es darnos cuenta de cómo cuando tomamos decisiones crecemos en autoestima. Cuando a un niño desde los 2-3 años de vida comienza a querer hacer su voluntad y lo muestra con sus berrinches, tener la inteligencia de reconocer que está aprendiendo a decidir es fundamental para el autoestima del niño. Por supuesto, habrá que tener la claridad de qué es lo que hay que permitirle y qué no.

Pero cuando el niño desde estas edades tempranas experimenta su capacidad de elegir, de hacer valer lo que él quiere o desea, y se le favorece, comienza a consolidar su propia valía. El balance en esta etapa con los límites sanos y flexibles es por supuesto muy necesario. Cuando tomamos decisiones lo hacemos desde nuestras expectativas, desde nuestras creencias y desde nuestro mejor juicio. Sin embargo, siempre conviene revisarlos ante decisiones importantes.