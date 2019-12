Educar la afectividad, un acierto

Ya es muy conocido, reconocido y valorado el importante peso que juegan los sentimientos en la salud de una persona. De hecho, se habla de trastornos psicosomáticos que nos indican que el cuerpo está manifestando alguna dolencia, malestar o enfermedad provocada de origen por alguna emoción mal gestionada. ¿Qué significa esto de “mal gestionada”? En primer lugar, que no se le reconozca, pero igual si se le reconoce, que de alguna manera se le reprima, o bien, que su manejo sea desproporcionado o culpando a otros de la provocación.

Educar los sentimientos de nuestros hijos requiere que nosotros mismos como padres tengamos la costumbre de pensar y de hablar de los nuestros. Nada mejor que el ejemplo para educar. La reflexión en torno a este asunto es más importante de lo que nos imaginamos. Los trastornos del mundo emocional ocasionan grandes conflictos entre los seres humanos. Es quizás aquí donde radican todos.

¿Cómo se va logrando una buena educación en la afectividad y en las emociones? Primeramente, con el reconocimiento propio: ¿cómo me resulta reconocer mis emociones? ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo gestiono mis emociones? ¿Lloro cuando estoy enojado, o grito y agredo cuando digo estar triste? ¿Me enojo y me lo guardo? ¿Tengo miedos y no hablo de ellos?

Los resultados de una pobre educación en las emociones son múltiples, los queramos ver o no. Entre ellos se encuentran algunos rasgos de carácter que podemos ver en nuestros hijos, que nos preocupan, pero que creemos que son parte de su bagaje hereditario, sin considerar cómo estos rasgos se han ido desarrollando por la carencia de atención a su mundo emocional: timidez, temor a las relaciones sociales, susceptibilidad, tendencia exagerada a sentirse ofendido, mal genio, irascibilidad, soledad, tendencia al aislamiento o a la excesiva reserva, falta de energía, excesivos miedos y preocupaciones.

¿Así o más clara la importancia de la educación en la afectividad?