El gran poder de las palabras

Todos los padres que nos enfrentamos a conflictos con nuestros hijos desearíamos tener un manual para saber qué hacer y qué decir, en el instante en que sucede. Pero resulta que, al menos en lo que respecta al manual, no se puede. Las madres con hijos pequeños no suelen creer en esa sabiduría interior, y generalmente se sienten confundidas, dudan de cómo reaccionar y desconfían de lo que puede pasar después con sus hijos, cuando sean más grandes. ¿No se irán a traumar?, ¿estaré bien diciéndole eso? Son algunas de las preguntas que nos hacemos. Cuando algunas madres que acuden a ser orientadas ante las conductas de sus hijos platican de la situación, ellas tienen muy claro lo que sucede, pero resulta que esto no lo dicen ante sus hijos. Voy a poner una situación. Una madre llega a recoger a su hijo de 4 años al jardín de niños. Cuando el niño ve a su mamá comienza a quejarse, a llorar, nada lo satisface. La madre lo calma, le explica, lo regaña. No sabe qué hacer. Y después, cuando acude a la orientación, explica: “El niño hizo berrinche, hacía mucho calor, y yo sé que ya estaba cansado, tenía sueño, pero no paraba de llorar y de renegar por todo. ¡Y nada de lo que yo le dijera le parecía bien!”.

Así pues, la madre sabe lo que le pasa al niño, ¡pero no lo nombra! La madre sí puede contarlo a otro adulto, pero cuando está con su hijo viviendo la experiencia, no se lo dice. ¡Cuánto más reconfortante sería para ese niño escuchar a su madre decirle “estás cansado”. Este reconocimiento, esta comprensión llega al niño como un bálsamo. Saberse entendido es reconfortante para todos, con más razón lo es para quien aún no puede organizar y comprender. El poder que tiene nombrar lo que sucede es enorme. Los niños necesitan adultos que nombren sus experiencias de vida. Cuando un niño vive en esta dinámica en donde lo rodean adultos que nombran sus propios sentimientos y percepciones, el niño aprende a confiar, y aprende, sobre todo, a confiar en él mismo y a no tenerle miedo a sus propias emociones.