El peligro del juicio y las etiquetas

El precio. Me atrevo a decir que la mayoría de nosotros aprendimos a vivir, comunicarnos y actuar con juicios. El juicio es aquello que nos hace etiquetar o rotular a una persona o una conducta. También, es aquello que nombramos con seguridad al interpretar una conducta. Si recordamos momentos de nuestra infancia buscando esas experiencias en que nos comportábamos fuera de las expectativas de los demás, seguramente recordaremos que las respuestas de los otros, es decir, de los adultos a nuestro cargo, eran orientadas a ponernos una etiqueta como, por ejemplo, “no seas grosero”, o bien, “¡qué desordenado eres!”. Así fuimos aprendiendo. Ahora, busquemos en la forma como nosotros, hoy como adultos a cargo de niños –nuestros hijos, o nuestros alumnos- reaccionamos o respondemos cuando sus conductas no son las esperadas por nosotros, o no corresponden a lo que consideramos “adecuado”. ¿Le suenan familiares frases como “¡no seas mentiroso!”, “flojo”, “descuidado” o “desconsiderado”? El juicio es algo a lo que hemos estado muy acostumbrados. Es quizás la única forma como aprendimos a reaccionar.

Sin embargo, hoy sabemos que el juicio acarrea problemas, tanto cuando ponemos una etiqueta que generaliza las conductas de las personas, como también cuando decimos algo de los demás otorgando el carácter de “malo” o “bueno”, según nuestra propia interpretación de algún hecho.

Al etiquetar a un niño por una conducta estamos atentando contra su autoestima.

La vida en medio de los juicios cobra un precio muy alto. Con los niños, aniquilamos su valor personal, pues va aprendiendo que sus conductas son sinónimo de él mismo, y no logra comprender que la vida es un proceso de aprendizaje, que a medida que crecemos vamos habilitándonos para ir mejorando, que los seres humanos se equivocan, pero que esto no le resta valor a él. Y por lo que toca al mundo de los adultos, los juicios aniquilan las relaciones.

Cuidemos lo que decimos, cuidemos lo que interpretamos de las conductas de los demás. Si vamos a referirnos a una conducta en particular, porque así lo amerita, limitémonos a nombrar la conducta, sin más; no emitamos juicios ni pongamos etiquetas que puedan dañar o lastimar al otro, ¡menos cuando hablamos de personas con quienes tenemos relaciones importantes!, como nuestros hijos, la pareja, familiares o amigos.