El poder de las mujeres

Mi deseo hoy es reflexionar sobre el papel que ha desempeñado la mujer no solamente en lo laboral, sino en el espacio de la sociedad y en la familia.

No todas las mujeres se han insertado en lo laboral, tampoco todas las mujeres han experimentado el don que la naturaleza nos confirió, que es el de dar a luz y criar a otro ser humano. De esta manera, yo creo que la mujer tiene mucho poder: el poder que nos otorga nuestra capacidad de traer al mundo a niños y niñas, y el poder influir en la formación de su personalidad.

Y aun cuando sé que tanto padres como madres influimos en la formación de los hijos, es, sin duda, la madre quien tiene un impacto mayor por la naturaleza de su relación con el hijo, por el vínculo que se establece desde que su hijo está en su vientre. Y esto no es un tema romántico, es un tema biopsicosocial. Es de nosotros como madres que los hombres aprenden a respetar a la mujer, porque nos ven cómo nos respetamos a nosotras mismas y cómo nos damos a respetar. Y es a través de nosotras que ellos interiorizan el concepto y el respeto por el género femenino. Hoy centramos nuestra atención en la mujer. Y me parece importante y muy necesaria la reflexión a la que se nos invita a través de diferentes propuestas. Porque no es la acción en sí misma la que conseguirá hacer una diferencia o lograr validar el género, no es el paro, no es la marcha, es la toma de consciencia. Se nos invita a la acción, pero sin consciencia la acción no consigue nada, al menos a largo plazo, ya que no deja de ser un acto inconsciente. Creo que la desvalorización de la mujer requiere de un cambio de consciencia que garantice actitudes permanentes en todos, en hombres y mujeres. Y es que creo que, si no lo vemos así, nos mantendremos en un lugar de víctimas esperando que sean los demás quienes nos den nuestro valor. Mi mejor celebración en el Día de la Mujer es reconocer mi propia valía y proyectarla. Y así las invito a todas.