El poder y la ilusión del control

Cuando estamos en la crianza de los hijos, como padres ostentamos poder. Es decir, el solo hecho de ser padres y tener un hijo pequeño que no sabe hacer las cosas aún, que no ha formado criterios, que es vulnerable y necesita ser guiado, cuidado y protegido, nos confiere poder. Y eso significa que hacemos lo que nosotros pensamos que es mejor para los hijos, pero lo hacemos obligando, dando órdenes, advertencias y, en muchos casos, amenazas, juicios y críticas. Es decir, usamos el poder con nuestros hijos.

El problema. El problema con usar el poder es que no medimos cuándo este ya no funciona, porque llega el momento en que ya no funciona. Usar el poder es el mayor riesgo que tenemos en una relación de autoridad. Cualquiera que sea la relación en la que una de las partes tiene autoridad, padres e hijos, maestros y alumnos, jefe y empleado, gobierno y ciudadanía, es un espacio muy tentador para usar el poder que confiere la posición de autoridad. Y lo más común es que se usa el poder: los padres lo usan, los maestros, los jefes, los gobiernos; lo usamos porque al hacerlo nos sentimos precisamente así, poderosos. Lo usamos porque sentirnos así nos provoca una sensación de autoestima, que es tan falsa como la ilusión del poder. Lo usamos porque vemos que funciona para someter y lograr lo que buscamos. Porque la otra parte no tiene más remedio que acatar el sometimiento. Sin embargo, el uso del poder en la relación es uno de los mayores riesgos que tiene la relación para permanecer en armonía y, a la larga, lograr los resultados que se proponen, porque en el transcurso de la relación la parte sometida va acumulando suficiente enojo que sirve como combustible para la rebelión.

Padres e hijos. Hablando de padres e hijos, es importante considerar que lo hijos van adquiriendo poder que su mismo desarrollo les va dando, para darse cuenta de que no desean ser sometidos. Su desarrollo los impulsa a querer ser ellos mismos y desempeñarse de acuerdo a sus propias necesidades y no a las de sus padres.