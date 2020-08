Emociones en tiempos difíciles

Estamos viviendo ahora una situación en donde lo más normal es estar cargado de emociones. Tenemos ya 5 meses en que nuestras circunstancias se nos movieron, se han incorporado en nuestra vida diversas dinámicas, algunas de las cuales nos han representado grandes esfuerzos, ya sea aprender nuevas habilidades, o bien cambiar formas de hacer las cosas, como es ahora el trabajo en casa. Para muchos el hecho de quedarse en casa significa estar encerrados, y ese encierro nos obliga a vivir el encierro de los demás, de los que también viven en casa. No está siendo fácil atravesar esta circunstancia, y no está siendo fácil porque no estábamos preparados y porque nos ha confrontado con realidades que no habíamos querido o no habíamos podido ver. Realidades como por ejemplo las relaciones familiares, que si no eran satisfactorias, ahora se ponen a prueba y pueden estar sufriendo un deterioro y el sufrimiento de los miembros de la familia.

En este cúmulo de emociones y reacciones que casi todos estamos viviendo, sobresalen algunas, como son el miedo, la angustia, la ansiedad. Para algunos otros, la tristeza y hasta la depresión.

A todos nos cae bien contar con apoyo cuando nos sentimos así. Siempre es bueno sentir la comprensión y la contención cuando nos sentimos bajo un sentimiento profundo y a veces prolongado. Pero también es importante tomar la situación por nuestra cuenta y hacer por nosotros lo que difícilmente otros podrán hacer.

Primero que nada considero muy importante que sepamos que las emociones duran poco y usualmente lo que hubo antes de una emoción es un pensamiento.

Dependiendo de lo que pensamos es cómo sentimos. Por eso es importante saber que si cambiamos nuestros pensamientos podemos cambiar nuestras emociones. Esto solo lo podemos hacer en el contexto personal. Nadie puede cambiarnos los pensamientos, solo nosotros.