Emociones y salud

Me gusta mucho hablar de las emociones. Y me gusta mucho un cuento que habla de ellas. En este cuento se compara a las emociones con los hijos, porque dice que necesitamos hacer con ellas lo mismo que hacemos con los hijos. Nuestras emociones necesitan ser vistas, ser reconocidas, ser atendidas, así como corresponde hacerlo con nuestros hijos, porque ellos lo necesitan. Si no los reconocemos, si no los aceptamos, si no se sienten vistos, entonces tenemos conflictos con ellos. Se lastiman y pueden irse, desaparecer de nuestra vida, es decir, perdemos la relación con ellos.

Así pasa con nuestro mundo emocional. Las emociones, como el coraje, la tristeza y el miedo, necesitan ser vistos, aceptados y reconocidos. De lo contrario, se van, pero no es que desaparezcan, sino que se guardan enterrados para no asomarse. Y esa es precisamente la represión emocional de la que tanto se habla ahora ya en muchos ámbitos, principalmente en el ámbito de la salud mental y física. Hoy se habla ya de manera más abierta de la relación que existe entre la salud física y la represión emocional. Hay infinidad de demostraciones y pruebas contundentes de cómo reprimir las emociones ocasiona daño físico. A esto se le llama somatización, que significa que el cuerpo paga la factura de no liberar la energía emocional.

En tiempos actuales donde ha habido una gran epidemia de miedo, de angustia, de dolor, de enojo, de ansiedad y depresión, cobra mucha importancia tomar conciencia de este hecho. Es importante reconocer la emoción que nos llega, incluso ponerle nombre, decir “Sí, tengo mucho miedo”, o “Estoy angustiado”, o “Me duele, me da tristeza”.

Frases como estas abren el canal de energía hacia fuera y permiten al menos que la emoción no se quede guardada para después explotarla de otra manera, ya sea en nuestras relaciones, o bien, en nuestro cuerpo con alguna enfermedad o trastorno de salud.